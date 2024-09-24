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Мудрик ассистом помог Челси разгромить Барроу. Известны оценки за матч

Англия
Обновлено

Sofascore и Whoscored определились с оценками

Мудрик ассистом помог Челси разгромить Барроу. Известны оценки за матч

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

24 сентября "Челси" сыграл против "Барроу" в рамках 1/16 финала Кубка английской лиги.

Украинец Михаил Мудрик вышел в стартовом составе "синих" и отыграл до финального свистка.

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После завершения игры статистические порталы оценили перформанс нашего соотечественника в 7.7 (Sofascore) и 8.1 (Whoscored).

Мудрик отдал 1 ассист, преуспел в 5 удачных обводках из девяти, сделал 48 касаний мяча и отдал 75% точных передач.

Лучшим игроком в команде Михаила оказался Кристофер Нкунку, который забил хет-трик. Футболист получил от Sofascore 9.8, а Whoscored поставил игроку 10.

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