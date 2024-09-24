Кубок лиги. Манчестер Сити – Уотфорд 2:1. С небольшой интригой в конце

Кубок лиги, третий раунд

"Этихад" (Манчестер)

Главный арбитр: Дэвид Уэбб

Когда встречается действующий чемпион АПЛ и середняк Чемпионшипа еще и на поле фаворита – ожидается разгром. С другой стороны, сильная команда использует матч Кубка лиги для проверки резерва. Этот поединок для "Сити" не стал исключением.

Во-первых, они сыграли без чистого центрфорварда: Холанд не попал даже в заявку. Скрытой девяткой был Фоден. Во-вторых, в старте вышли голкипер Ортега, центрбек Бретвейт, а центр поля состоял из двух молодых Макети и О'Райлли, а также откровенного резервиста Нунеса. В то же время "Уотфорд" также применил минимальную ротацию.

И уже на пятой минуте счет был открыт: гости привезли сами себе. Макети перехватил пас на голкипера, отдал на Грилиша, а тот ассистировал в центр на Доку. Вингер пробивал ориентировочно с точки пенальти. Попал под левую стойку. Дебютный гол бельгийца в нынешнем сезоне.

"Сити" спокойно контролировал игру. Преимущество во владении – невероятное. Втрое больше, чем у соперника. Но без особой опасности. Гости же изредка пытались использовать любой скудный шанс на атаку. Даже гол забили, но он был сразу же отменен из-за нарушения правил.

На 38 минуте "Манчестер Сити" создал второй реальный момент в матче и снова его реализовал. В этот раз классно сыграл Льюис в стеночку с партнером и протолкнул мяч на Нунеса. Португалец из-за пределов штрафной попал низом точно в левый угол ворот. Бильярдный удар.

В общем, за первый тайм "Уотфорд" лишь однажды пробил в сторону ворот Ортеги. Но этот выстрел мог стать голом. Перед перерывом гости две минуты окружали чужую штрафную, и в конце концов Байо пробил с нескольких метров головой – мяч прошел совсем рядом со штангой.

В период с 67 по 72 минуты хозяева могли трижды забивать. Дважды по-настоящему спас Бонд: после ударов Нунеса и Фодена. Также Макети добивал чуть ли не в пустые, но защитник успел выбить мяч. А Доку просто не попал в створ.

И снова в конце тайма гости проснулись. Но сначала Грилишу выкатили на удар на 11 метров – он пробил прямо у голкипера. А на 86-й минуте разрыв в счете сократился. Чекветадзе разогнал контратаку и отдал пас на Инса, который с места шикарным обводным ударом из-за пределов штрафной попал в левую девятку.

Гол добавил определенную интригу, но в итоге оказался красивой точкой в ​​матче. “Сити” еще раньше разгромом должны были закрывать результат, но довели до того, что победили в один мяч. Однако все равно прошли дальше, хотя и сетования от Гвардиолы на свою команду точно будут.

"Манчестер Сити" – "Уотфорд" 2:1

Голы: Доку 5, Нунес 38 – Инс 86

"Манчестер Сити": Ортега – Уокер, Стоунс, Бретвейт (Гвардиол 76), Льюис - О'Райлли (Райт 72), Нунес, Макети – Доку (Савиньо 46), Фоден, Грилиш

"Уотфорд": Бонд – Эбоселе (Поллок 75), Портеус, Огбонна, Моррис, Ляруси (Деле-Баширу 60) – Инс, Луза (Двомо 82), Сэма – Баа (Вата 75), Байо (Чакветадзе 61)