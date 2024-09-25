Защитник Вулверхэмптона Йерсон Москера из-за травмы выбыл до конца сезона

Неудачный старт "Вулверхэмптона" в чемпионате омрачен и плохими новостями внутри клуба. Йерсон Москера получил повреждение колена во время второго тайма на "Вилла Парк", где игрок покинул поле на носилках. Медицинские тесты, проведенные на днях, подтвердили худшие ожидания относительно центрального защитника.

"Сейчас Йерсон прошел все необходимые обследования и сканирования, которые, к сожалению, подтвердили повреждение медиальной коллатеральной связки и передней крестообразной связки. В ближайшие дни мы посетим специалистов для окончательного согласования плана операции, которая состоится в течение следующих двух недель. Очевидно, что впереди Ерсона ждет длительный период восстановления, и клуб будет оказывать ему всю необходимую поддержку для успешной реабилитации и возвращения к соревнованиям в положенное время. До операции трудно говорить о временных рамках, но маловероятно, что он выйдет на поле в этом сезоне", - заявил руководитель отдела по производительности Фил Хейворд.

Добавим, что колумбиец Йерсон Москера успел сыграть в этой кампании пять поединков в Премьер-лиге.