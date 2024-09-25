  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Справились без нападающего. Манчестер Сити - Уотфорд 2:1. Видео голов и обзор матча
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Справились без нападающего. Манчестер Сити - Уотфорд 2:1. Видео голов и обзор матча

Англия
Обновлено

Чемпион Англии проходит дальше

Справились без нападающего. Манчестер Сити - Уотфорд 2:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Манчестер Сити" минимально дома переиграл "Уотфорд" в третьем раунде Кубка Лиги.

В первом тайме за "горожан" отличились Доку и Нуньес, за гостей - на 86-й минуте Инс.

Кубок лиги, третий раунд

"Этихад" (Манчестер)

"Манчестер Сити" – "Уотфорд" 2:1

Голы: Доку 5, Нуньес 38 – Инс 86

По теме
yellow-arrow
Ассист Мудрика и хет-трик Нкунку. Челси - Барроу 5:0. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Защитник Вулверхэмптона Йерсон Москера из-за травмы выбыл до конца сезона
yellow-arrow
Кубок Лиги. Победа Челси с ассистом Мудрика, Лестеру понадобилась серия пенальти, а Вилле – просто пенальти
Манчестер Сити Уотфорд
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Youtube
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости