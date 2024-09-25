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Справились без нападающего. Манчестер Сити - Уотфорд 2:1. Видео голов и обзор матча
Чемпион Англии проходит дальше
Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Сити" минимально дома переиграл "Уотфорд" в третьем раунде Кубка Лиги.
В первом тайме за "горожан" отличились Доку и Нуньес, за гостей - на 86-й минуте Инс.
Кубок лиги, третий раунд
"Этихад" (Манчестер)
"Манчестер Сити" – "Уотфорд" 2:1
Голы: Доку 5, Нуньес 38 – Инс 86
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Источник:Youtube
Опубликовал: Александр Бураков
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