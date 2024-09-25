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Ассист Мудрика и хет-трик Нкунку. Челси - Барроу 5:0. Видео голов и обзор матча
"Синие" не заметили соперника
Getty Images/Global Images Ukraine
"Челси" нанёс крупное поражение в рамках Кубка Лиги представителю четвёртого дивизиона Англии - "Барроу".
Хет-трик на свой счёт записал Нкунку. Также голы забивали Фармен (автогол) и Нету.
Украинский вингер лондонского клуба Михаил Мудрик провёл весь матч, и отличился результативной передачей в моменте с четвёртым голом.
Кубок Английской Лиги, 1/16 финала
Стадион: "Стэмфорд Бридж" (Лондон)
"Челси" - "Барроу" 5:0
Голы: Нкунку (8, 15, 75), Фармен (28, автогол), Нету (48)
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Источник:Chelsea
Опубликовал: Александр Бураков
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