Несмотря на травму Родри, Ман Сити не планирует возвращать из аренды Калвина Филлипса

После того как стало известно, что Родри вылетел с травмой до конца сезона, у "Манчестер Сити" не осталось ни одного чистого опорника в команде. Конечно, на этой позиции могут сыграть Матео Ковачич, Матеуш Нуньеш или Джон Стоунз, но ни один из них не является полноценной заменой испанца в этой роли.

Как сообщает Football Insider, несмотря на потерю Родри, Пеп Гвардиола не планирует в январе возвращать из аренды Калвина Филлипса. Англичанин присоединился к "Ипсвича" на один сезон, пытаясь восстановить свою карьеру. Полузащитник пропустил первые два матча чемпионата, но дважды выходил в составе "трактористов" против "Фугхэма" и "Брайтона", а затем пропустил поединок с "Саутгемптоном" из-за травмы. Тренер Киран Маккенна подтвердил, что у игрока незначительная травма, развеяв любые опасения после его недавних проблем с физической формой.

Добавим, что следующий поединок "Манчестер Сити" сыграет 28 сентября на выезде против "Ньюкасла".