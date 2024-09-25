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Несмотря на травму Родри, Ман Сити не планирует возвращать из аренды Калвина Филлипса

Англия

Об этом сообщает Football Insider

Несмотря на травму Родри, Ман Сити не планирует возвращать из аренды Калвина Филлипса

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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После того как стало известно, что Родри вылетел с травмой до конца сезона, у "Манчестер Сити" не осталось ни одного чистого опорника в команде. Конечно, на этой позиции могут сыграть Матео Ковачич, Матеуш Нуньеш или Джон Стоунз, но ни один из них не является полноценной заменой испанца в этой роли.

Как сообщает Football Insider, несмотря на потерю Родри, Пеп Гвардиола не планирует в январе возвращать из аренды Калвина Филлипса. Англичанин присоединился к "Ипсвича" на один сезон, пытаясь восстановить свою карьеру. Полузащитник пропустил первые два матча чемпионата, но дважды выходил в составе "трактористов" против "Фугхэма" и "Брайтона", а затем пропустил поединок с "Саутгемптоном" из-за травмы. Тренер Киран Маккенна подтвердил, что у игрока незначительная травма, развеяв любые опасения после его недавних проблем с физической формой.

Добавим, что следующий поединок "Манчестер Сити" сыграет 28 сентября на выезде против "Ньюкасла".

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Источник:
Football Insider
Опубликовал: Александр Гресь
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