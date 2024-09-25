Манчестер Сити выпустил заявление о серьёзной травме Родри

"Манчестер Сити" подтвердил, что испанский полузащитник Родри получил травму связок правого колена.

"На этой неделе полузащитник отправился в Испанию для консультации со специалистом после предварительного обследования в Манчестере. Продолжается обследование для выяснения полной степени тяжести травмы и ожидаемого прогноза", - сообщает пресс-служба "горожан".

Напомним, травму Родри получил в первом тайме матча с "Арсеналом" в АПЛ, завершившегося со счетом 2:2.