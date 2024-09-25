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Манчестер Сити выпустил заявление о серьёзной травме Родри
Сколько времени хавбек пропустит - ещё неизвестно
Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Сити" подтвердил, что испанский полузащитник Родри получил травму связок правого колена.
"На этой неделе полузащитник отправился в Испанию для консультации со специалистом после предварительного обследования в Манчестере.
Продолжается обследование для выяснения полной степени тяжести травмы и ожидаемого прогноза", - сообщает пресс-служба "горожан".
Напомним, травму Родри получил в первом тайме матча с "Арсеналом" в АПЛ, завершившегося со счетом 2:2.
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Источник:Man City
Опубликовал: Александр Бураков
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