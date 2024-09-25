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Манчестер Сити выпустил заявление о серьёзной травме Родри

Англия

Сколько времени хавбек пропустит - ещё неизвестно

Манчестер Сити выпустил заявление о серьёзной травме Родри

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Манчестер Сити" подтвердил, что испанский полузащитник Родри получил травму связок правого колена.

"На этой неделе полузащитник отправился в Испанию для консультации со специалистом после предварительного обследования в Манчестере.

Продолжается обследование для выяснения полной степени тяжести травмы и ожидаемого прогноза", - сообщает пресс-служба "горожан".

Напомним, травму Родри получил в первом тайме матча с "Арсеналом" в АПЛ, завершившегося со счетом 2:2.

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Источник:
Man City
Опубликовал: Александр Бураков
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