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Арсенал – Болтон. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Лиги

Англия

Артета не побеждает уже 2 матча подряд

Арсенал – Болтон. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Лиги

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Предыдущие две игры "Арсенала" завершились вничью. Они не смогли обыграть "Аталанту" и "Манчестер Сити". На фоне этих соперников, противостояние с "Болтоном" выглядит как легкая прогулка, в которой "канониры" должны спокойно проходить дальше.

"Болтон" представляет третий дивизион английской футбольной пирамиды и вряд ли сможет дать мощный бой своему сопернику, класс слишком мал.

Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени в среду, 25 сентября.

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Кубок Английской Лиги. 1/16 финала.

25 сентября. 21:45. Лондон. "Эмирейтс"

Главный судья: Джошуа Смит (Англия)

Трансляция: Setanta Sports+

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Трансляция матча "Арсенал" — "Болтон"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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