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Арсенал – Болтон. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Лиги
Артета не побеждает уже 2 матча подряд
Getty Images / Global Images Ukraine
Предыдущие две игры "Арсенала" завершились вничью. Они не смогли обыграть "Аталанту" и "Манчестер Сити". На фоне этих соперников, противостояние с "Болтоном" выглядит как легкая прогулка, в которой "канониры" должны спокойно проходить дальше.
"Болтон" представляет третий дивизион английской футбольной пирамиды и вряд ли сможет дать мощный бой своему сопернику, класс слишком мал.
Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени в среду, 25 сентября.
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Кубок Английской Лиги. 1/16 финала.
25 сентября. 21:45. Лондон. "Эмирейтс"
Главный судья: Джошуа Смит (Англия)
Трансляция: Setanta Sports+
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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