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Ливерпуль – Вест Хэм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Лиги

Англия

Легкая победа для команды Слота?

Ливерпуль – Вест Хэм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Лиги

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Старт сезона от подопечных Хулена Лопетеги получается чрезвычайно сложным. Команда не совсем понимает требований и принципов главного тренера и только адаптируется к новому стилю. От этого страдают и результаты.

Куда лучше получается имплементировать новый футбол Арне Слоту в "Ливерпуле", который хоть и не идеально, но достаточно уверенно шагает вперед. Кажется, что в этом матче мерсисайдцы являются слишком очевидными фаворитами. Но посмотрим.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в среду, 25 сентября.

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Кубок Английской Лиги. 1/16 финала.

25 сентября. 22:00. Ливерпуль. "Энфилд"

Главный судья: Энди Мадли (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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Трансляция матча "Ливерпуль" — "Вест Хэм"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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