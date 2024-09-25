Ливерпуль – Вест Хэм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Лиги

Старт сезона от подопечных Хулена Лопетеги получается чрезвычайно сложным. Команда не совсем понимает требований и принципов главного тренера и только адаптируется к новому стилю. От этого страдают и результаты.

Куда лучше получается имплементировать новый футбол Арне Слоту в "Ливерпуле", который хоть и не идеально, но достаточно уверенно шагает вперед. Кажется, что в этом матче мерсисайдцы являются слишком очевидными фаворитами. Но посмотрим.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в среду, 25 сентября.

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Кубок Английской Лиги. 1/16 финала.

25 сентября. 22:00. Ливерпуль. "Энфилд"

Главный судья: Энди Мадли (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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