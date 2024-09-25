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Ливерпуль – Вест Хэм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Лиги
Легкая победа для команды Слота?
Getty Images / Global Images Ukraine
Старт сезона от подопечных Хулена Лопетеги получается чрезвычайно сложным. Команда не совсем понимает требований и принципов главного тренера и только адаптируется к новому стилю. От этого страдают и результаты.
Куда лучше получается имплементировать новый футбол Арне Слоту в "Ливерпуле", который хоть и не идеально, но достаточно уверенно шагает вперед. Кажется, что в этом матче мерсисайдцы являются слишком очевидными фаворитами. Но посмотрим.
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в среду, 25 сентября.
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Кубок Английской Лиги. 1/16 финала.
25 сентября. 22:00. Ливерпуль. "Энфилд"
Главный судья: Энди Мадли (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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