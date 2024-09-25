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Экс-тренер МЮ - об уходе Роналду в 2022: Тен Хаг пришел с установленными стандартами. Если вы не бежали - вы не играли

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Экс-тренер МЮ - об уходе Роналду в 2022: Тен Хаг пришел с установленными стандартами. Если вы не бежали - вы не играли

Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывший член тренерского штаба "Манчестер Юнайтед" Стивен Макларен считает, что причиной ухода Криштиану Роналду из стана "красных дьяволов" в 2022-м году является тренерский стиль Эрика тен Хага.

"Я не мог винить подход Эрика. Он действительно отлично справился. В то время я говорил, что его кандидатура была подходящей. Это было видно по тому, как он справился с уходом Роналду.

Тен Хаг пришел с установленными стандартами. Установленными правилами. Установленным стилем игры. И если вы не бежали - вы не играли. Он был жестким в этом вопросе. Как нидерландцы в целом. Он знал, что это то, что было нужно. Не могло быть никакой гибкости, никаким образом игроки не могли бы маневрировать.

Если вы этого не делали - вы не играли. И он взялся за Роналду, и совершенно правильно. Другие тренеры пытались адаптироваться - Эрик не считал, что это необходимо. Рангник пытался, но это не совсем сработало, Сульшер делал то же самое. Поэтому тен Хаг придерживался своего курса и развивал других футболистов", - сказал Макларен в интервью The Telegraph.

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Криштиану Роналду Стив Макларен Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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Источник:
The Telegraph
Опубликовал: Александр Бураков
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