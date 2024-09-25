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Вратарь Тоттенхэма: Нам нравится играть каждые три дня

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Вратарь Тоттенхэма: Нам нравится играть каждые три дня

Getty Images/Global Images Ukraine

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Голкипер "Тоттенхэма" Гульельмо Викарио рассказал о настрое лондонского клуба на текущий сезон.

"Нам нравится играть каждые три дня , этого мы и хотели. В прошлом сезоне мы не выступали в еврокубках, а для такого клуба, как наш, это было сложно с точки зрения амбиций. Выездные матчи отнимают много сил, нужно уметь восстанавливаться и быть готовым сразу же вернуться в игру.

"Тоттенхэм" - большой клуб, и это нормально, что мы играем, чтобы побеждать. Попасть в восьмерку лучших в Премьер-лиге - это наша цель, хотя и сложная, потому что здесь так много сильных команд. Так что это будет спортивная битва", - рассказал Гильермо в интервью Sky Sports.

После 5 туров "шпоры" занимают 10-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.

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Тоттенхэм (Лондон) Гульельмо Викарио
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Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Александр Бураков
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