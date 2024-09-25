Викарио сообщил о судьбе украинских беженцев, которых он приютил у себя дома

Голкипер "Тоттенхэма" Гульельмо Викарио рассказал о том, что украинская семья, которую он принял в свою дом после полномасштабного российского вторжения, уже вернулась на родину.

"Мать и сын, которых мы приняли, уже недавно вернулись домой. Мы приняли их, хотя у них не было четких планов, учитывая ситуацию, в которой они все еще живут.

Они не видели своих родственников в течение двух лет, поэтому было необходимо воссоединить их. Мы постоянно поддерживаем с ними связь, каждую неделю получаем от них весточки и узнаем, как у них дела", - отметил итальянец в интервью Sky Sports.