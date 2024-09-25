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Капитан Тоттенхэма высказался о своем будущем в клубе

Англия

В будущем никогда не знаешь, что произойдет (с)

Капитан Тоттенхэма высказался о своем будущем в клубе

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Левый вингер "Тоттенхэма" Сон Хын Мин прокомментировал свое будущее в лондонском клубе.

"Мы еще ни о чем не говорили. Я полностью сосредоточен на этом сезоне и просто хочу выиграть то, чего заслуживают все в этом клубе.

В будущем никогда не знаешь, что произойдет. Я точно отдам все для "Тоттенхэма", - сказал футболист.

Напомним, что контракт 32-летнего игрока с "шпорами" истекает 30 июня 2025 года.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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