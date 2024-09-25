Капитан Тоттенхэма высказался о своем будущем в клубе

Левый вингер "Тоттенхэма" Сон Хын Мин прокомментировал свое будущее в лондонском клубе.

"Мы еще ни о чем не говорили. Я полностью сосредоточен на этом сезоне и просто хочу выиграть то, чего заслуживают все в этом клубе.

В будущем никогда не знаешь, что произойдет. Я точно отдам все для "Тоттенхэма", - сказал футболист.