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Капитан Тоттенхэма высказался о своем будущем в клубе
В будущем никогда не знаешь, что произойдет (с)
Getty Images / Global Images Ukraine
Левый вингер "Тоттенхэма" Сон Хын Мин прокомментировал свое будущее в лондонском клубе.
"Мы еще ни о чем не говорили. Я полностью сосредоточен на этом сезоне и просто хочу выиграть то, чего заслуживают все в этом клубе.
В будущем никогда не знаешь, что произойдет. Я точно отдам все для "Тоттенхэма", - сказал футболист.
Напомним, что контракт 32-летнего игрока с "шпорами" истекает 30 июня 2025 года.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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