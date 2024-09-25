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Мареска: Я рад за игроков, которые сыграли в кубковом матче, но в АПЛ все не могут выходить одновременно
В матче Кубка лиги тренер устроил ротацию
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Челси" Энцо Мареска подвел итог матча Кубка Лиги с "Барроу", в котором он устроил ротацию состава, выпустив, в стартовом составе, в том числе, и Михаила Мудрика.
"Нам нужно, чтобы практику получали все. Состав зависит от количества травм и других проблем, но сейчас у нас доступны практически все игроки, поэтому мы разделили игровые минуты.
Я рад за всех, кто в сезоне играет мало, но вышел в основе. За Нету, Нкунку, Феликса и всех остальных, вышедших в старте.
Они все заслуживают играть в основном составе матчей АПЛ, но все не могут выходить одновременно. И они получили шансы в кубковом турнире", – сказал Мареска.
Напомним, что в субботу в рамках АПЛ "Челси" сыграет против "Брайтона".
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