Мареска: Я рад за игроков, которые сыграли в кубковом матче, но в АПЛ все не могут выходить одновременно

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска подвел итог матча Кубка Лиги с "Барроу", в котором он устроил ротацию состава, выпустив, в стартовом составе, в том числе, и Михаила Мудрика.

"Нам нужно, чтобы практику получали все. Состав зависит от количества травм и других проблем, но сейчас у нас доступны практически все игроки, поэтому мы разделили игровые минуты.

Я рад за всех, кто в сезоне играет мало, но вышел в основе. За Нету, Нкунку, Феликса и всех остальных, вышедших в старте.

Они все заслуживают играть в основном составе матчей АПЛ, но все не могут выходить одновременно. И они получили шансы в кубковом турнире", – сказал Мареска.