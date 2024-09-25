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Челси все еще ищет спонсора футболок, клуб ведет переговоры с тремя авиакомпаниями

Англия

Синие до сих пор ищут спонсора футболок

Челси все еще ищет спонсора футболок, клуб ведет переговоры с тремя авиакомпаниями

x.com/ChelseaFC

Новина українською

"Челси" до сих пор не нашел нового спонсора для футболок, но клуб работает над решением этой ситуации.

По информации Sky Sports, "синие" ведут переговоры с несколькими крупными авиакомпаниями, среди которых Qatar Airways, Riyadh Air и Turkish Airlines.

Напомним, что ближайший матч "Челси" состоится 28 сентября. Команда сыграет против "Брайтона".

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Источник:
football london
Опубликовал: Екатерина Власова
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