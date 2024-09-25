Кубок Лиги. Арсенал и Ливерпуль громят своих соперников с одинаковым счетом, но в разном стиле

Конечно, основное внимание сегодняшнего футбольного вечера было на Лиге Европы, в частности на матче киевского "Динамо", впрочем, свои перипетии происходили и на внутренних английских полях, где в рамках 1/16 Кубка Английской Лиги "Ливерпуль" принимал "Вест Хэм", а "Арсенал" — "Болтон". Что же произошло в тех противостояниях и кто прошел дальше? Будем разбираться.

Кубок Английской Лиги, 1/16 финала

Стадион: "Энфилд" (Ливерпуль)

Главный судья: Энди Мадли (Англия)

"Ливерпуль" — "Вест Хэм" 5:1

Голы: Жота (25, 49), Салах (74), Гакпо (90, 90+3) — Куанса (21, автогол)

"Ливерпуль": Келлехер — Брэдли, Гомес, Куанса, Цимикас (Робертсон, 82) — Эндо (Мортон, 82), Джонс — Кьеза (Салах, 59), Жота (Мак Аллистер, 59), Гакпо — Нуньес

"Вест Хэм": Фабьянский — Цоуфал, Тодибо, Килман, Крессуэлл — Альварес, Соучек (Пакета, 59) — Боуэн (Кудус, 78), Солер (Ирвинг, 78), Саммервилл — Ингз (Антонио, 60)

Предупреждения: Куанса (63) — Альварес (67), Пакета (70)

Удаление: Альварес (77)

Немного странный матч для анализа, поскольку он четко делился на периоды. У "Ливерпуля" это были затяжные периоды контроля, а у гостей — краткосрочные вспышки, где они создавали опасные моменты, тем самым набивая себе статистику и производя впечатление команды, которая действительно борется до конца.

Арне Слот неплохо подготовил мерсисайдцев к этой игре, с первых минут хозяева забрали себе мяч и искали варианты для прохода в штрафную площадь. Вместо этого, они пропустили гол после первой же атаки от подопечных Лопетеги. Да и сам гол какой-то суматошный получился, ведь в штрафной площадке собралось много игроков, хотел Цимикас выбить мяч из-под ног у соперника и попал точно в Джарреда Куансу, а уже от того круглый полетел в ворота.

Неожиданно "молотобойцы" вышли вперед, но радовались недолго, ведь полетела неплохая осмысленная атака в ответ, удар от газона от Федерико Кьезы, набегание от Диогу Жоты и мяч в сетке. Голевая передача для итальянца, не хватает лишь первого гола.

До конца тайма команды продолжили играть в похожей манере, вот только гостей в атаке мы почти не видели. Не видели мы их и во втором тайме до того, как Жота не оформил дубль. Красивая атака, которую начал Кертис Джонс, он протащил мяч, отдал на Гакпо, тот повернул и Джонс идеальным пасом вывел на ударную позицию Жоту, португалец не промахнулся. 2:1.

Только после этого мы вообще вспомнили, что атаки "Вест Хэма" — это не миф, а реальность. Несколько неплохих подходов, несколько апелляций по поводу пенальти, несколько панических выбиваний на трибуны со стороны хозяев, все это было, особенно после выхода Лукаса Пакеты. Впрочем, появившийся на замену Мохамед Салах закрыл все вопросы. Удар сначала от Мак Аллистера после передачи от Брэдли, а затем добивание от египтянина и 3:1. На этом можно было прощаться с лондонцами. Эдсон Альварес вообще решил, что с него достаточно уже на 77-й минуте и после необязательного фола против Салаха получил вторую желтую карточку.

Этим прекрасно воспользовался Коди Гакпо, который точно не хотел покидать сегодня поле без забитого гола. Благодаря своему упрямству, он отправил еще два гола на последних минутах и довел счет до неприличного. Особенно красивым оказался его первый гол после удара в ближний угол.

Очередной позор от Лопетеги и его команды. Хотя и соперник сегодня был сильный. Играть они могут и умеют лучше. Но в последнее время этого не видно.

Кубок Английской Лиги, 1/16 финала

Стадион: "Эмирейтс" (Лондон)

Главный судья: Джошуа Смит (Англия)

"Арсенал" — "Болтон" 5:1

Голы: Райс (16), Нванери (37, 49), Стерлинг (64), Хаверц (77) — Коллинз (53)

"Арсенал": Портер — Николз, Кивиор, Калафиори (Кацурри, 70), Льюис-Скелли (Габриэл, 62) — Нванери, Жоржиньо, Райс (Хаверц, 62) — Сака (Мартинелли, 71), Жезус, Стерлинг (Кабия, 81)

"Болтон": Саутвуд — Форино-Джозеф (Джонстон, 71), Сантуш, Тоул — Когли, Демпси (Матете, 69), Шиен, Арфилд (Томасон, 69), Уильямс — Макети (Адебоеджо, 78), Коллинз (Чарльз, 78)

Предупреждения: Калафиори (34)

Главной изюминкой этого матча стал не счет или ожидаемый проход дальше от команды Микеля Артеты, а то, что свой дебют во взрослом футболе оформил четвертый голкипер "Арсенала" Джек Портер, которому всего 16 лет. Так случилось, что Давид Рая получил повреждение, Нето, которого арендовали из "Борнмута", уже играл в этом турнире за "вишен", поэтому не мог выйти на поле, а третий вратарь, Томми Сетфорд, также на повреждении. Поэтому пришлось выходить юному Джеку Портеру. К сожалению, провести игру без пропущенных голов не получилось, зато уверенная победа его команды была в кармане еще в первом тайме.

"Канониры" вышли на матч без Зинченко, ведь он продолжает залечивать свое повреждение, Артета немного омолодил команду и выпустил неосновных исполнителей, поэтому играли в спокойном, но стильном режиме.

"Болтон" на самом деле не имел никаких шансов, даже против не совсем основного состава лондонцев. Все началось с гола Деклана Райса уже на 16 минуте, затем удвоил преимущество Итан Нванери. К первому голу он добавил и второй в самом начале второй половины встречи. Хозяева давили на ворота "Болтона", а те едва находили какие-то моменты для ответа. Но во втором тайме все же нашли, сократил отставание Коллинз. Но и то было ненадолго, ведь Рахим Стерлинг оформил свой первый гол за клуб на 64-й минуте и установил счет 4:1. Но и этого оказалось недостаточно, через несколько минут Кай Хаверц оформил пятый гол и установил итоговый счет на табло.

Это был день, где основные исполнители получили отдых, впрочем стиль команды оставался таким же, а потому и победу "канониры" одержали без проблем. Спокойный проход дальше.