Мудрик может снова сыграть с Ньюкаслом, у Ярмолюка и Зинченко простые соперники. Результаты жеребьевки 1/8 Кубка Лиги

После завершения матча между "Ливерпулем" и "Вест Хэмом" состоялась жеребьевка 1/8 Кубка Лиги, хотя не все матчи в 1/16 были сыграны. Из-за затопления поля "Уимблдона" их противостояние с "Ньюкаслом" было перенесено на следующую неделю.

По итогам жеребьевки мы получили очевидно центральный матч, где встретятся "Тоттенхэм" и "Манчестер Сити" в Лондоне. Что касается украинских футболистов, которые будут участвовать в этом раунде Кубка, то Егор Ярмолюк и его "Брентфорд" сыграют против "Шеффилд Уэнздей" у себя дома, а Александр Зинченко с "Арсеналом" поедет на выезд к "Престону".

Михаил Мудрик в прошлом сезоне оформил спасительный гол для "Челси" в рамках Кубка Лиги против "Ньюкасла". Теперь история может повториться, ведь "синие" имеют большой шанс сыграть с "сороками", тем лишь остается пройти "Уимблдон". Перед вами полные результаты жеребьевки: