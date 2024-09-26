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Мудрик может снова сыграть с Ньюкаслом, у Ярмолюка и Зинченко простые соперники. Результаты жеребьевки 1/8 Кубка Лиги

Англия
Мудрик может снова сыграть с Ньюкаслом, у Ярмолюка и Зинченко простые соперники. Результаты жеребьевки 1/8 Кубка Лиги

chelseafc.com

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После завершения матча между "Ливерпулем" и "Вест Хэмом" состоялась жеребьевка 1/8 Кубка Лиги, хотя не все матчи в 1/16 были сыграны. Из-за затопления поля "Уимблдона" их противостояние с "Ньюкаслом" было перенесено на следующую неделю.

По итогам жеребьевки мы получили очевидно центральный матч, где встретятся "Тоттенхэм" и "Манчестер Сити" в Лондоне. Что касается украинских футболистов, которые будут участвовать в этом раунде Кубка, то Егор Ярмолюк и его "Брентфорд" сыграют против "Шеффилд Уэнздей" у себя дома, а Александр Зинченко с "Арсеналом" поедет на выезд к "Престону".

Михаил Мудрик в прошлом сезоне оформил спасительный гол для "Челси" в рамках Кубка Лиги против "Ньюкасла". Теперь история может повториться, ведь "синие" имеют большой шанс сыграть с "сороками", тем лишь остается пройти "Уимблдон". Перед вами полные результаты жеребьевки:

Мудрик может снова сыграть с Ньюкаслом, у Ярмолюка и Зинченко простые соперники. Результаты жеребьевки 1/8 Кубка Лиги - изображение 1
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Источник:
Carabao Cup
Опубликовал: Назар Черковский
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