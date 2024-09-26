Лопетеги - на грани отставки. Ливерпуль - Вест Хэм 5:1. Видео голов и обзор матча

"Ливерпуль" разгромил "Вест Хэм" в домашнем матче 1/16 финала Кубка английской лиги.

За мерсисайдцев дублем отметились Диогу Жота и Коди Гакпо, ещё один гол забил Мохамед Салах. Также автогол на свой счёт записал 21-летний центрбек Джаррелл Куанса.

Стоит отметить, что на 77-й минуте красную карточку получил хавбек "Вест Хэма" Эдсон Альварес.

В следующем круге турнира "Ливерпуль" сыграет на выезде с "Брайтоном".

Кубок английской лиги, 1/16 финала

Стадион: "Энфилд" (Ливерпуль)

"Ливерпуль" - "Вест Хэм" 5:1

Голы: Жота (25, 49), Салах (74), Гакпо (90, 90+3) — Куанса (21, автогол)

Удаление: Альварес (77)