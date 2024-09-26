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Лопетеги - про 1:5 с Ливерпулем: Вест Хэм не заслуживал поражения с таким счетом
Катастрофическое невезение
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Вест Хэма" Хулен Лопетеги не считает справедливым результат
"Я думаю, что мы провели один из лучших наших матчей, но этого не скажешь, глядя на счет. Мы не заслуживали поражения с таким счетом, так как у нас было много моментов.
Во втором тайме мы могли получить пенальти, а в следующем действии они забили второй гол. После этого мы играли очень, очень хорошо и все еще были в игре до 70 минут.
У нас было много явных шансов сравнять счет, но мы не забили. Когда мы остались вдесятером - стало намного сложнее, но иногда такое случается", - цитирует испанца пресс-служба "молотобойцев".
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