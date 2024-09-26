Лопетеги - про 1:5 с Ливерпулем: Вест Хэм не заслуживал поражения с таким счетом

Главный тренер "Вест Хэма" Хулен Лопетеги не считает справедливым результат матча с "Ливерпулем" (1:5) в Кубке лиги.

"Я думаю, что мы провели один из лучших наших матчей, но этого не скажешь, глядя на счет. Мы не заслуживали поражения с таким счетом, так как у нас было много моментов.

Во втором тайме мы могли получить пенальти, а в следующем действии они забили второй гол. После этого мы играли очень, очень хорошо и все еще были в игре до 70 минут.

У нас было много явных шансов сравнять счет, но мы не забили. Когда мы остались вдесятером - стало намного сложнее, но иногда такое случается", - цитирует испанца пресс-служба "молотобойцев".