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Лопетеги - про 1:5 с Ливерпулем: Вест Хэм не заслуживал поражения с таким счетом

Англия

Катастрофическое невезение

Лопетеги - про 1:5 с Ливерпулем: Вест Хэм не заслуживал поражения с таким счетом

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Вест Хэма" Хулен Лопетеги не считает справедливым результат матча с "Ливерпулем" (1:5) в Кубке лиги.

"Я думаю, что мы провели один из лучших наших матчей, но этого не скажешь, глядя на счет. Мы не заслуживали поражения с таким счетом, так как у нас было много моментов.

Во втором тайме мы могли получить пенальти, а в следующем действии они забили второй гол. После этого мы играли очень, очень хорошо и все еще были в игре до 70 минут.

У нас было много явных шансов сравнять счет, но мы не забили. Когда мы остались вдесятером - стало намного сложнее, но иногда такое случается", - цитирует испанца пресс-служба "молотобойцев".

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Источник:
West Ham
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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storm_ua (Николаев)
26.09.2024 в 10:48
Выгнали Мойеса ради этого недоразумения? Вы серьезно?
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Комментарии 1
storm_ua (Николаев)
26.09.2024 в 10:48
Выгнали Мойеса ради этого недоразумения? Вы серьезно?
Ответить
0
0

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