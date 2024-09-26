Слот - после разгрома Вест Хэма: Мы показали, сколько у нас есть качественных игроков

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот ответил на вопрос о глубине состава своей команды после разгромной победы над "Вест Хэмом" в Кубке лиги (5:1).

"Вы уже начинаете смеяться, потому что думаете, что в течение двух месяцев спрашивали только о новых игроках. Я постоянно говорил вам, ребята (обращается к журналистам - прим.), сколько качественных футболистов у нас уже есть. Думаю, вы все об этом знали, и это также то, что мы показали в последние недели и сегодня.

Больше всего меня порадовало то, что даже если в команду пришло много новичков - они не стремятся проявить себя индивидуально, а стараются работать на благо команды", - приводит слова Слота официальный сайт мерсисайдцев.