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Клуб Миколенко намерен сменить главного тренера. Есть главный кандидат

Англия

Сарри может вернуться в АПЛ

Клуб Миколенко намерен сменить главного тренера. Есть главный кандидат

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Новый владелец "Эвертона" Дэн Фридкин рассматривает возможность приглашения Маурицио Сарри на должность главного тренера. Об этом сообщает Il Corriere dello Sport.

Последним местом работы 65-летнего специалиста был "Лацио", который он покинул в марте 2023 года. В недавнем интервью итальянец заявил, что хочет вернуться к тренерской деятельности до января и ждет подходящего проекта.

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Прежде всего Сарри известен по своей работой с "Ювентусом", "Челси" и "Наполи".

После пяти сыгранных туров "Эвертон" занимает 19-е место в турнирной таблице АПЛ под руководством Шона Дайча.

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Эвертон (Ливерпуль) Маурицио Сарри тренер Дэн Фридкин
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Источник:
Football Italia
Опубликовал: Александр Бураков
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