Клуб Миколенко намерен сменить главного тренера. Есть главный кандидат

Новый владелец "Эвертона" Дэн Фридкин рассматривает возможность приглашения Маурицио Сарри на должность главного тренера. Об этом сообщает Il Corriere dello Sport.

Последним местом работы 65-летнего специалиста был "Лацио", который он покинул в марте 2023 года. В недавнем интервью итальянец заявил, что хочет вернуться к тренерской деятельности до января и ждет подходящего проекта.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Прежде всего Сарри известен по своей работой с "Ювентусом", "Челси" и "Наполи".

После пяти сыгранных туров "Эвертон" занимает 19-е место в турнирной таблице АПЛ под руководством Шона Дайча.