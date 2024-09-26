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Клуб Миколенко намерен сменить главного тренера. Есть главный кандидат
Сарри может вернуться в АПЛ
Getty Images / Global Images Ukraine
Новый владелец "Эвертона" Дэн Фридкин рассматривает возможность приглашения Маурицио Сарри на должность главного тренера. Об этом сообщает Il Corriere dello Sport.
Последним местом работы 65-летнего специалиста был "Лацио", который он покинул в марте 2023 года. В недавнем интервью итальянец заявил, что хочет вернуться к тренерской деятельности до января и ждет подходящего проекта.
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Прежде всего Сарри известен по своей работой с "Ювентусом", "Челси" и "Наполи".
После пяти сыгранных туров "Эвертон" занимает 19-е место в турнирной таблице АПЛ под руководством Шона Дайча.
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