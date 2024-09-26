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Кроос был в шаге от перехода в Ман Юнайтед в 2014 году. Из-за чего сорвался трансфер хавбека?
Карьера могла сложиться совсем иначе
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Irina R. Hipolito/Europa Press
Бывший немецкий полузащитник Тони Кроос рассказал о том, как чуть не перешёл из "Баварии" в "Манчестер Юнайтед" летом 2014 года.
"Хотелось ли мне поиграть в АПЛ? Я мог на раннем этапе карьеры. Я уже согласовал условия контракта с "МЮ" в 2014 году, прежде чем перейти в "Реал".
Но они уволили Дэвида Мойеса, который вел переговоры с "Баварией", и наняли Луи ван Гала. Поэтому мы оба с благодарностью отказались", - приводит слова Крооса Marca.
Напомним, Кроос завершил свою футбольную карьеру после чемпионата Европы-2024. Тони известен по своим выступлениям за "Реал", "Баварию" и "Байер".
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