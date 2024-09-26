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"Мы не роботы". Капитан Тоттенхэма высказался о плотном футбольном календаре
Сон Хын Мин поделился своими мыслями
Getty Images / Global Images Ukraine
Левый вингер "Тоттенхэма" Сон Хын Мин высказался о плотном футбольном календаре.
"Мы не хотим, чтобы игроки получали травмы. Никто не хочет этого. У нас много матчей и путешествий. Риск получить травму огромный. Мы не роботы. Не поймите меня неправильно, мы любим играть в футбол. Это точно".
Добавим, что ранее профсоюз футболистов подал жалобу в Европейскую комиссию и коммерческий суд Брюсселя на ФИФА из-за перегруженного международного календаря.
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Источник:La Gazzetta dello Sport
Опубликовал: Екатерина Власова
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С Карпович (Ланівці)
26.09.2024 в 19:07
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