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"Мы не роботы". Капитан Тоттенхэма высказался о плотном футбольном календаре

Англия
Обновлено

Сон Хын Мин поделился своими мыслями

"Мы не роботы". Капитан Тоттенхэма высказался о плотном футбольном календаре

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Левый вингер "Тоттенхэма" Сон Хын Мин высказался о плотном футбольном календаре.

"Мы не хотим, чтобы игроки получали травмы. Никто не хочет этого. У нас много матчей и путешествий. Риск получить травму огромный. Мы не роботы. Не поймите меня неправильно, мы любим играть в футбол. Это точно".

Добавим, что ранее профсоюз футболистов подал жалобу в Европейскую комиссию и коммерческий суд Брюсселя на ФИФА из-за перегруженного международного календаря.

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Источник:
La Gazzetta dello Sport
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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С Карпович (Ланівці)
26.09.2024 в 19:07
В чому проблема?не подобоється ,лишив.
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Комментарии 2
С Карпович (Ланівці)
26.09.2024 в 19:07
В чому проблема?не подобоється ,лишив.
Ответить
0
0
Morphyk7 (Черновцы)
26.09.2024 в 18:57
Нехай закінчує з футболом, якщо не подобається. Ніхто не робот, але люди пашуть по 8-12 годин в день, дехто з одним вихідним
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