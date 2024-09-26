"Мы не роботы". Капитан Тоттенхэма высказался о плотном футбольном календаре

Левый вингер "Тоттенхэма" Сон Хын Мин высказался о плотном футбольном календаре.

"Мы не хотим, чтобы игроки получали травмы. Никто не хочет этого. У нас много матчей и путешествий. Риск получить травму огромный. Мы не роботы. Не поймите меня неправильно, мы любим играть в футбол. Это точно".