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Сульшер рассказал, готов ли он снова возглавить Манчестер Юнайтед
Конечно, я бы согласился (с)
Getty Images / Global Images Ukraine
Бывший тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер рассказал, готов ли он снова возглавить "красных дьяволов".
"Я не люблю говорить о работе других менеджеров, но да! Конечно, я бы согласился!" - признался Сульшер.
Напомним, что Сульшер был главным тренером "Манчестер Юнайтед" с марта 2019 года по ноябрь 2021 года.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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