Сульшер рассказал, готов ли он снова возглавить Манчестер Юнайтед

Бывший тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер рассказал, готов ли он снова возглавить "красных дьяволов".

"Я не люблю говорить о работе других менеджеров, но да! Конечно, я бы согласился!" - признался Сульшер.

Напомним, что Сульшер был главным тренером "Манчестер Юнайтед" с марта 2019 года по ноябрь 2021 года.