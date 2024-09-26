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Сульшер рассказал, готов ли он снова возглавить Манчестер Юнайтед

Англия
Обновлено

Конечно, я бы согласился (с)

Сульшер рассказал, готов ли он снова возглавить Манчестер Юнайтед

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер рассказал, готов ли он снова возглавить "красных дьяволов".

"Я не люблю говорить о работе других менеджеров, но да! Конечно, я бы согласился!" - признался Сульшер.

Напомним, что Сульшер был главным тренером "Манчестер Юнайтед" с марта 2019 года по ноябрь 2021 года.

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Оле Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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