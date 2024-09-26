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Лига Европы. Рейнджерс одержал победу в матче против Мальме

Англия
Обновлено

Гости открыли счет на 1-й минуте поединка

Лига Европы. Рейнджерс одержал победу в матче против Мальме

Фото: rangers.co.uk

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

26 сентября "Рейнджерс" сыграл против "Мальме" в рамках первого тура Лиги Европы.

Гости на 1-й минуте поединка реализовали свой момент. Автором забитого мяча является Байрами, футболист сыграл на добивании.

После перерыва "Рейнджерс" удвоил свое преимущество - на этот раз отличился Маккосленд.

"Мальме" 0:2 "Рейнджерс"
Голы: Байрами 1', Маккосленд 76'

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