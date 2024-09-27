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Поттер: Должен взять на себя ответственность за период в Челси

Англия

Мужественный поступок

Поттер: Должен взять на себя ответственность за период в Челси

Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывший главный тренер "Челси" Грэм Поттер ответил на вопрос о своем сотрудничестве с лондонским клубом.

"Я рассматриваю период в "Челси" как невероятный опыт, который у меня был. Все прошло не так хорошо, как мне бы хотелось. Я должен взять на себя ответственность за это, но думаю, что справился с этим и, безусловно, стану более сильным тренером", - приводит слова Поттера Telegraph.

Напомним, Поттер возглавлял "Челси" с сентября 2022 по апрель 2023 годы. Ранее специалист работал с "Брайтоном", "Суонси" и "Эстерсундом".

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Источник:
Telegraph
Опубликовал: Александр Бураков
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