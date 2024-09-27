Поттер: Должен взять на себя ответственность за период в Челси

Бывший главный тренер "Челси" Грэм Поттер ответил на вопрос о своем сотрудничестве с лондонским клубом.

"Я рассматриваю период в "Челси" как невероятный опыт, который у меня был. Все прошло не так хорошо, как мне бы хотелось. Я должен взять на себя ответственность за это, но думаю, что справился с этим и, безусловно, стану более сильным тренером", - приводит слова Поттера Telegraph.