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Поттер: Должен взять на себя ответственность за период в Челси
Мужественный поступок
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший главный тренер "Челси" Грэм Поттер ответил на вопрос о своем сотрудничестве с лондонским клубом.
"Я рассматриваю период в "Челси" как невероятный опыт, который у меня был. Все прошло не так хорошо, как мне бы хотелось. Я должен взять на себя ответственность за это, но думаю, что справился с этим и, безусловно, стану более сильным тренером", - приводит слова Поттера Telegraph.
Напомним, Поттер возглавлял "Челси" с сентября 2022 по апрель 2023 годы. Ранее специалист работал с "Брайтоном", "Суонси" и "Эстерсундом".
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