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Ньюкасл в шаге от продления контракта с одним из своих лидеров
"Сороки" сохранят важного игрока
Getty Images/Global Images Ukraine
"Ньюкасл" продлит сотрудничество с 23-летним вингером Энтони Гордоном. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
По данным источника, новый контракт между сторонами должен быть подписан в ближайшее время. Срок соглашения будет рассчитан до июня 2029 года.
Таким образом, Гордон будет в одном ряду с самыми высокооплачиваемыми игроками "сорок".
Ранее "Ньюкасл" отклонил несколько предложений от других клубов, которые были заинтересованы в трансфере Гордона.
????⚪️⚫️ Agreement done between Newcastle and Anthony Gordon, new contract set to be signed soon!— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 27, 2024
Understand it will be valid until June 2029, five year contract after the club rejected several approaches.
Gordon will be in line with #NUFC highest earners with new contract ready. pic.twitter.com/lOdQHG5otZ
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