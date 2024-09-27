Ньюкасл в шаге от продления контракта с одним из своих лидеров

"Ньюкасл" продлит сотрудничество с 23-летним вингером Энтони Гордоном. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, новый контракт между сторонами должен быть подписан в ближайшее время. Срок соглашения будет рассчитан до июня 2029 года.

Таким образом, Гордон будет в одном ряду с самыми высокооплачиваемыми игроками "сорок".

Ранее "Ньюкасл" отклонил несколько предложений от других клубов, которые были заинтересованы в трансфере Гордона.