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Ньюкасл в шаге от продления контракта с одним из своих лидеров

Англия

"Сороки" сохранят важного игрока

Ньюкасл в шаге от продления контракта с одним из своих лидеров

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Ньюкасл" продлит сотрудничество с 23-летним вингером Энтони Гордоном. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, новый контракт между сторонами должен быть подписан в ближайшее время. Срок соглашения будет рассчитан до июня 2029 года.

Таким образом, Гордон будет в одном ряду с самыми высокооплачиваемыми игроками "сорок".

Ранее "Ньюкасл" отклонил несколько предложений от других клубов, которые были заинтересованы в трансфере Гордона.

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Источник:
Romano
Опубликовал: Александр Бураков
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