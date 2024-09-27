Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Матеус Нуньес: Когда я находился в Спортинге, я всегда играл в центре поля, поэтому сейчас уже привык к каждой позиции
Португалец готов заменить травмированного Родри
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Недавно "Манчестер Сити" столкнулся с серьезной потерей, поскольку Родри из-за травмы выбыл до конца сезона. В интервью Sky Sports португальский полузащитник Матеус Нуньес отметил, что отсутствие в составе команды 28-летнего опорника является достаточно болезненным, однако найдутся игроки, которые могут заменить испанца на поле, в том числе и он сам.
"В "Вулверхэмптоне" я больше играл на позиции вингера, а в прошлом году здесь я больше играл на позиции 10-го номера. Впрочем, когда я находился в "Спортинге", я всегда играл в центре поля, поэтому сейчас уже привык к каждой позиции. Я стараюсь помочь команде каждый раз, когда тренер выпускает меня на поле, но я знаю, что другие ребята также готовы, потому что у нас очень качественная команда. Нам придется заполнить пустоту, потому что это большая потеря, но кто бы ни вышел на поле, он будет играть хорошо. Мы показали, что если кто-то из игроков выбывает, у нас есть другой, который готов играть на самом высоком уровне. В прошлом году это случилось с Эрлингом и Кевином, и мы все равно смогли победить. В этом году, я знаю, мы будем такими же", - заявил Матеус Нуньес.
Добавим, что португалец в этом сезоне провел 5 поединков, где отметился голом и результативной передачей.
Популярное сейчас
- Ребров не вызовет двух лидеров на октябрьские матчи сборной Украины
- Де Росси отреагировал на переход Пьянича в ЦСКА
- Довбик забил, но не победил, Йовичевич возглавил новый клуб, а Месси скоро покинет Америку. Главные новости за 26 сентября
- Холанд вступил в жёсткую перепалку с Артетой и Жезусом после матча с Арсеналом. Что именно сказал форвард?
- Красавица дня. Тайная муза боксера, который произвел настоящий фурор в супертяжелом весе
- Ольга Харлан снялась для Playboy Ukraine. ФОТО