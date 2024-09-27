Матеус Нуньес: Когда я находился в Спортинге, я всегда играл в центре поля, поэтому сейчас уже привык к каждой позиции

Недавно "Манчестер Сити" столкнулся с серьезной потерей, поскольку Родри из-за травмы выбыл до конца сезона. В интервью Sky Sports португальский полузащитник Матеус Нуньес отметил, что отсутствие в составе команды 28-летнего опорника является достаточно болезненным, однако найдутся игроки, которые могут заменить испанца на поле, в том числе и он сам.

"В "Вулверхэмптоне" я больше играл на позиции вингера, а в прошлом году здесь я больше играл на позиции 10-го номера. Впрочем, когда я находился в "Спортинге", я всегда играл в центре поля, поэтому сейчас уже привык к каждой позиции. Я стараюсь помочь команде каждый раз, когда тренер выпускает меня на поле, но я знаю, что другие ребята также готовы, потому что у нас очень качественная команда. Нам придется заполнить пустоту, потому что это большая потеря, но кто бы ни вышел на поле, он будет играть хорошо. Мы показали, что если кто-то из игроков выбывает, у нас есть другой, который готов играть на самом высоком уровне. В прошлом году это случилось с Эрлингом и Кевином, и мы все равно смогли победить. В этом году, я знаю, мы будем такими же", - заявил Матеус Нуньес.

Добавим, что португалец в этом сезоне провел 5 поединков, где отметился голом и результативной передачей.