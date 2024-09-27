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Вингер Ливерпуля Диас: Слот - великолепный тренер. Мы хорошо поладили
Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер "Ливерпуля" Луис Диас оценил первые месяцы работы Арне Слота в качестве главного тренера мерсисайдского клуба.
"Как тренер, он был великолепен с первого дня, как я вернулся в расположение клуба. Мы хорошо поладили. Отношения были и остаются действительно хорошими.
Он очень внимателен к тому, что вам нужно улучшить, но также похвалит футболисты за положительные моменты.
Он составляет планы на игры. Можете заметить, как это отражается на наших результатах. Мы показали качественный футбол в наших первых нескольких матчах", - рассказал колумбиец в интервью Sky Sports.
28 сентября "Ливерпуль" на выезде сыграет против "Вулверхэмптона" в шестом туре АПЛ.
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