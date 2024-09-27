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Гвардиола: Сезон для Родри закончен
Сбылись худшие прогнозы
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола подтвердил, что полузащитник "горожан" Родри пропустит остаток сезона 2024/25 из-за разрыва передней крестообразной связки.
Напомним, 28-летний игрок покинул поле на 21-й минуте матча против "Арсенала" (2:2) после столкновения с Томасом Партеем.
"Сегодня утром Родри сделали операцию на передней крестообразной связке и мениске.
В следующем сезоне он будет с нами. Этот сезон для него окончен. Что есть, то есть", — сказал Гвардиола на пресс-конференции.
Завтра, 28 сентября, "Сити" проведёт выездной поединок с "Ньюкаслом" в рамках шестого тура АПЛ. Начало - в 14:30 по киевскому времени.
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