Гвардиола: Сезон для Родри закончен

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола подтвердил, что полузащитник "горожан" Родри пропустит остаток сезона 2024/25 из-за разрыва передней крестообразной связки.

Напомним, 28-летний игрок покинул поле на 21-й минуте матча против "Арсенала" (2:2) после столкновения с Томасом Партеем.

"Сегодня утром Родри сделали операцию на передней крестообразной связке и мениске. В следующем сезоне он будет с нами. Этот сезон для него окончен. Что есть, то есть", — сказал Гвардиола на пресс-конференции.

Завтра, 28 сентября, "Сити" проведёт выездной поединок с "Ньюкаслом" в рамках шестого тура АПЛ. Начало - в 14:30 по киевскому времени.