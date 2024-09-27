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Тен Хаг: Манчестер Юнайтед не забивает достаточно

Англия

Специалист призывает болельщиков немножко потерпеть

Тен Хаг: Манчестер Юнайтед не забивает достаточно

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Эрик тен Хаг, главный тренер "Манчестер Юнайтед", признал, что у команды есть проблемы с реализацией голевых моментов.

"Нам нужно забивать больше голов. Я думаю, что у нас в команде есть игроки, способные это делать. Это очевидно. Вы видите моменты, которые мы создаем, но мы не забиваем достаточно.

Но мы все еще работаем, мы прогрессируем. Мы должны подписывать футболистов. Мы также сделали выбор в пользу молодых игроков. Теперь нам нужно поработать с составом, а на это нужно время".

Добавим, что ближайший матч "Манчестер Юнайтед" состоится 29 сентября. Команда сыграет против "Тоттенхэма" в рамках АПЛ.

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Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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