Тен Хаг: Манчестер Юнайтед не забивает достаточно

Эрик тен Хаг, главный тренер "Манчестер Юнайтед", признал, что у команды есть проблемы с реализацией голевых моментов.

"Нам нужно забивать больше голов. Я думаю, что у нас в команде есть игроки, способные это делать. Это очевидно. Вы видите моменты, которые мы создаем, но мы не забиваем достаточно.

Но мы все еще работаем, мы прогрессируем. Мы должны подписывать футболистов. Мы также сделали выбор в пользу молодых игроков. Теперь нам нужно поработать с составом, а на это нужно время".