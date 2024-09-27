Кевин Де Брюйне пропустит матч Манчестер Сити против Ньюкасла

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола сообщил, что полузащитник команды Кевин Де Брюйне не сыграет в матче против "Ньюкасла" 28 сентября.

"Я не скажу вам конкретной даты возвращения Кевина. Возможно, это будет до международного перерыва, или после. Посмотрим...", - сказал специалист.

Кевин в текущем сезоне сыграл 6 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.