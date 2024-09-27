Ньюкасл – Манчестер Сити. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Наставник "Ньюкасла" пока маневрирует между травмами, нестабильными результатами и вопросами по поводу того, в каком направлении движется клуб. Конечно, все хотят результатов и как можно скорее, в принципе "сороки" эти результаты имеют, провалом это не назовешь.

Вот только готовы ли они сейчас к такому вызову, как матч против "Манчестер Сити"? вопрос открытый.

Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по киевскому времени в субботу, 28 сентября.

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