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Ньюкасл – Манчестер Сити. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Готов ли Эдди Хау к такому вызову?
Getty Images / Global Images Ukraine
Наставник "Ньюкасла" пока маневрирует между травмами, нестабильными результатами и вопросами по поводу того, в каком направлении движется клуб. Конечно, все хотят результатов и как можно скорее, в принципе "сороки" эти результаты имеют, провалом это не назовешь.
Вот только готовы ли они сейчас к такому вызову, как матч против "Манчестер Сити"? вопрос открытый.
Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по киевскому времени в субботу, 28 сентября.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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