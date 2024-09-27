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Ньюкасл – Манчестер Сити. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Готов ли Эдди Хау к такому вызову?

Ньюкасл – Манчестер Сити. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Наставник "Ньюкасла" пока маневрирует между травмами, нестабильными результатами и вопросами по поводу того, в каком направлении движется клуб. Конечно, все хотят результатов и как можно скорее, в принципе "сороки" эти результаты имеют, провалом это не назовешь.

Вот только готовы ли они сейчас к такому вызову, как матч против "Манчестер Сити"? вопрос открытый.

Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по киевскому времени в субботу, 28 сентября.

Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.

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Трансляция матча "Ньюкасл" — "Манчестер Сити"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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