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Ньюкасл – Манчестер Сити. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Пеп Гвардиола готовится к жизни без Родри
Getty Images / Global Images Ukraine
На вчерашней пресс-конференции Пеп Гвардиола официально подтвердил, что главный полузащитник его команды Родри выбыл до конца сезона из-за травмы. Ему придется адаптировать игру «горожан» к футболу без главного мозгового центра. А конкретно на эту игру еще и недоступен Кевин Де Брюйне.
Впрочем, это не отменяет того, что победу одерживать необходимо. На бумаге это все еще более сильная команда, нужно просто показать достойный футбол.
Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по киевскому времени в субботу, 28 сентября.
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Английская Премьер-лига. 6 тур.
28 сентября. 14:30. Ньюкасл. «Сент-Джеймс Парк»
Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия)
Трансляция: Setanta Sports
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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