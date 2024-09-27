Челси – Брайтон. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

В матче Кубка Английской Лиги против "Барроу" мы наконец увидели в составе "Челси" Михаила Мудрика, который успел отметиться голевой передачей и провел неплохой матч. Интересно, получит ли он свой шанс в более важном и ответственном матче против "Брайтона"?

Решение за Энцо Мареской, мы лишь наблюдаем и болеем за нашего соотечественника. Сам матча в любом случае обещает быть интересным.

Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 28 сентября.

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