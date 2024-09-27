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Челси – Брайтон. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Стоит ли ждать Мудрика?
Getty Images / Global Images Ukraine
В матче Кубка Английской Лиги против "Барроу" мы наконец увидели в составе "Челси" Михаила Мудрика, который успел отметиться голевой передачей и провел неплохой матч. Интересно, получит ли он свой шанс в более важном и ответственном матче против "Брайтона"?
Решение за Энцо Мареской, мы лишь наблюдаем и болеем за нашего соотечественника. Сам матча в любом случае обещает быть интересным.
Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 28 сентября.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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