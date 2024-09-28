Челси – Брайтон. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

В этом сезоне "Брайтон" под руководством Фабиана Хюрцелера все еще не знает поражений, только победы и ничьи. Сегодня их ждет непростое испытание на "Стэмфорд Бридж" и особенно интересно, продолжится ли их серия?

Парни Энцо Марески только набрали форму. Есть реальная надежда, что даже такого непростого соперника, как "Брайтон", им обыграть по силам.

Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 28 сентября.

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Английская Премьер-лига. 6 тур.

28 сентября. 17:00. Лондон. "Стэмфорд Бридж"

Главный судья: Питер Бэнкс (Австралия)

Трансляция: Setanta Sports

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