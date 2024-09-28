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Челси – Брайтон. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Сможет ли Мареска нанести первое поражение Хюрцелеру?
Getty Images / Global Images Ukraine
В этом сезоне "Брайтон" под руководством Фабиана Хюрцелера все еще не знает поражений, только победы и ничьи. Сегодня их ждет непростое испытание на "Стэмфорд Бридж" и особенно интересно, продолжится ли их серия?
Парни Энцо Марески только набрали форму. Есть реальная надежда, что даже такого непростого соперника, как "Брайтон", им обыграть по силам.
Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 28 сентября.
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Английская Премьер-лига. 6 тур.
28 сентября. 17:00. Лондон. "Стэмфорд Бридж"
Главный судья: Питер Бэнкс (Австралия)
Трансляция: Setanta Sports
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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