Вулверхэмптон – Ливерпуль. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Очень сложный календарь нового сезона не дает шансов хотя бы разочек спокойно выдохнуть "Вулверхэмптону" и его болельщикам. Играют они в основном против грандов, некоторых лидеров в потеряли и форму не набрали.

Теперь к ним в гости направляется еще один гранд в лице "Ливерпуля". Смогут ли «волки» сотворить сенсацию и одержать свою первую победу?

Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени в субботу, 28 сентября.

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Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Вулверхэмптон" — "Ливерпуль" Смотреть трансляцию

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