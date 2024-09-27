  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Вулверхэмптон – Ливерпуль. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вулверхэмптон – Ливерпуль. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Гари О'Нил в поиске первой победы в новом сезоне

Вулверхэмптон – Ливерпуль. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Очень сложный календарь нового сезона не дает шансов хотя бы разочек спокойно выдохнуть "Вулверхэмптону" и его болельщикам. Играют они в основном против грандов, некоторых лидеров в потеряли и форму не набрали.

Теперь к ним в гости направляется еще один гранд в лице "Ливерпуля". Смогут ли «волки» сотворить сенсацию и одержать свою первую победу?

Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени в субботу, 28 сентября.

Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляция матча "Вулверхэмптон" — "Ливерпуль"
Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

По теме
yellow-arrow
Вулверхэмптон – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча 6-го тура АПЛ на 28.09.2024
yellow-arrow
Челси – Брайтон. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
yellow-arrow
Челси – Брайтон. Анонс и прогноз матча 6-го тура АПЛ на 28.09.2024
Английская Премьер-лига Чемпионат Англии Вулверхэмптон АПЛ Ливерпуль Где смотреть футбол Арне Слот Гари О'Нил
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости