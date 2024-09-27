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Вулверхэмптон – Ливерпуль. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Гари О'Нил в поиске первой победы в новом сезоне
Getty Images / Global Images Ukraine
Очень сложный календарь нового сезона не дает шансов хотя бы разочек спокойно выдохнуть "Вулверхэмптону" и его болельщикам. Играют они в основном против грандов, некоторых лидеров в потеряли и форму не набрали.
Теперь к ним в гости направляется еще один гранд в лице "Ливерпуля". Смогут ли «волки» сотворить сенсацию и одержать свою первую победу?
Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени в субботу, 28 сентября.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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