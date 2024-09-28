  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Вулверхэмптон – Ливерпуль. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вулверхэмптон – Ливерпуль. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Легкие три балла для команды Арне Слота?

Вулверхэмптон – Ливерпуль. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Несмотря на то поражение против "Ноттингем Форест", мерсисайдцы продолжают побеждать и делать это красиво. Они вроде бы не заметили той неудачи и просто продолжают играть так, как во время стартовых матчей сезона.

Если команда Слота действительно продолжит в том же духе, то проблем с волками быть не должно. Но это все теория. Как это будет на практике?

Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени в субботу, 28 сентября.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Английская Премьер-лига. 6 тур.

28 сентября. 19:30. Вулверхэмптон. "Молинью Стедиум"

Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляция матча "Вулверхэмптон" — "Ливерпуль"
Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

По теме
yellow-arrow
Бавария против Байера и дерби Мадрида. Расписание футбола на 23 – 29 сентября
yellow-arrow
Челси – Брайтон. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
yellow-arrow
Гвардиола: Иногда эмоции зашкаливают. Нужно провоцировать соперника, подталкивать его
Английская Премьер-лига Чемпионат Англии Вулверхэмптон АПЛ Ливерпуль Арне Слот смотреть футбол онлайн Гари О'Нил
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости