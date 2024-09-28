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Вулверхэмптон – Ливерпуль. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Легкие три балла для команды Арне Слота?
Getty Images / Global Images Ukraine
Несмотря на то поражение против "Ноттингем Форест", мерсисайдцы продолжают побеждать и делать это красиво. Они вроде бы не заметили той неудачи и просто продолжают играть так, как во время стартовых матчей сезона.
Если команда Слота действительно продолжит в том же духе, то проблем с волками быть не должно. Но это все теория. Как это будет на практике?
Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени в субботу, 28 сентября.
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Английская Премьер-лига. 6 тур.
28 сентября. 19:30. Вулверхэмптон. "Молинью Стедиум"
Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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