Вулверхэмптон – Ливерпуль. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Несмотря на то поражение против "Ноттингем Форест", мерсисайдцы продолжают побеждать и делать это красиво. Они вроде бы не заметили той неудачи и просто продолжают играть так, как во время стартовых матчей сезона.

Если команда Слота действительно продолжит в том же духе, то проблем с волками быть не должно. Но это все теория. Как это будет на практике?

Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени в субботу, 28 сентября.

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Английская Премьер-лига. 6 тур.

28 сентября. 19:30. Вулверхэмптон. "Молинью Стедиум"

Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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