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"Он обладает уникальными качествами, которые трудно найти у других футболистов". Мареска восхищается Кукурельей

Англия
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Энцо высказался о левом защитнике команды

"Он обладает уникальными качествами, которые трудно найти у других футболистов". Мареска восхищается Кукурельей

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска высказался о левом защитнике команды Марке Кукурелье.

"Марк обладает уникальными качествами, которые трудно найти у других футболистов. Он очень важен для нас. Когда у тебя в команде есть такие футболисты, как Кукурелья, это значительно облегчает работу".

Марк присоединился к "синим" в 2022 году из "Брайтона" за 65,3 млн евро.

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Энцо Мареска Марк Кукурелья
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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