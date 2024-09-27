"Он обладает уникальными качествами, которые трудно найти у других футболистов". Мареска восхищается Кукурельей

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска высказался о левом защитнике команды Марке Кукурелье.

"Марк обладает уникальными качествами, которые трудно найти у других футболистов. Он очень важен для нас. Когда у тебя в команде есть такие футболисты, как Кукурелья, это значительно облегчает работу".