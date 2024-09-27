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"Он обладает уникальными качествами, которые трудно найти у других футболистов". Мареска восхищается Кукурельей
Энцо высказался о левом защитнике команды
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Челси" Энцо Мареска высказался о левом защитнике команды Марке Кукурелье.
"Марк обладает уникальными качествами, которые трудно найти у других футболистов. Он очень важен для нас. Когда у тебя в команде есть такие футболисты, как Кукурелья, это значительно облегчает работу".
Марк присоединился к "синим" в 2022 году из "Брайтона" за 65,3 млн евро.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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