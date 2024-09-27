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Калафиори: Премьер-лига не лучше Серии А
Футболист сравнил две топ-лиги
Getty Images/Global Images Ukraine
Центральный защитник "Арсенала" Риккардо Калафиори поделился своими впечатлениями от переезда в Англию.
"Это был замечательный шаг для моей карьеры. Команда и болельщики приняли меня очень тепло. Я уже чувствую себя как дома.
Премьер-лига не лучше Серии А, но она иная. В Англии футбол более интенсивный, быстрый темп игры".
Напомним, что летом 2024 года Калафиори присоединился к "канонирам" из "Болоньи" за 45 млн евро.
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Источник:Football Italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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