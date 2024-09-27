Калафиори: Премьер-лига не лучше Серии А

Центральный защитник "Арсенала" Риккардо Калафиори поделился своими впечатлениями от переезда в Англию.

"Это был замечательный шаг для моей карьеры. Команда и болельщики приняли меня очень тепло. Я уже чувствую себя как дома.

Премьер-лига не лучше Серии А, но она иная. В Англии футбол более интенсивный, быстрый темп игры".