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Арсенал – Лестер. Анонс и прогноз матча АПЛ на 28.09.2024

Англия

"Канониры" без Зинченко сыграют против "лысов"

Арсенал – Лестер. Анонс и прогноз матча АПЛ на 28.09.2024

Getty Images/Global Images Ukraine

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-лига, шестой тур

28 сентября, 17:00. "Эмирейтс" (Лондон)

Главный арбитр: Сэмюэль Баротт

Прямая трансляция: Setanta Sports App

Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>

Содержание

Встреча претендента на титул АПЛ и победителя Чемпионшипа. Команды с вершин, но разных уровней. У "канониров" целая эпидемия травм, а "Лестер" параллельно ищет свою первую победу в сезоне чемпионата. Возможно ли столь большая сенсация?

Новости Арсенала

Посреди недели "канониры" выпустили свой пар. После двух ничьих подряд они разгромили "Болтон" в Кубке лиги со счетом 5:1. И это еще на воротах играл 16-летний Джек Портер, а в старте половина резервистов. До этого подопечные Артеты также стартовали в Лиге чемпионов. Тяжелым выдался матч для лондонцев: они так и не смогли забить “Аталанте”.

Но самый важный матч со старта сезона "Арсенал" провел в прошлом туре. Это был зрелищный футбол высокого уровня. Вспомнилась АПЛ 10-15-летней давности. "Сити" открыл счет, а "Арсенал" еще до перерыва сравнял. Параллельно "канониры" на второй тайм остались в меньшинстве, а "горожане" до конца сезона будут играть без травмированного Родри (явно неравноценное сравнение). И в конце концов на 90+8 минуте "Сити" ушел от поражения, однако все равно впервые в сезоне АПЛ потерял очки.

Кадры хозяев

Лазарет лондонцев переполнен. Там находятся ключевые футболисты Рая, Эдегор, Томмиасу. Также Тимбер, Уайт и Калафиори – под вопросом на сегодняшнюю игру. Кроме них, повреждения в Мерино, Тирне и Зинченко, а Троссард не сыграет сегодня из-за дисквалификации. Можно составить практически полноценную основную 11-ку на игру.

Новости Лестера

"Лисы" также посреди недели играли в Кубке лиги. Соперник был из четвертого дивизиона (в отличие от Арсенала, у которого был с третьего) - “Уолсолл”. Преимущество у "Лестера" было не слишком большим. Разве только во владении мячом. В конце концов, основное время завершилось нулями, а в серии пенальти “Уолсолл” так и не смог пробить Уорда: “лисы” победили 3:0.

За стартовые пять туров АПЛ "Лестер" набрал три очка. Кроме этого, дважды проиграл с разницей в один мяч. В двух поединках отыгрывался, после чего все-таки доводил поединки до ничьих. А с “Кристал Пэлас” вел в два мяча и не смог удержать выездную победу. Но сразу же со старта удивил, сыграв в первом туре с "Тоттенхэмом" 1:1. Однако также не забываем, что у команды новый тренер, и она пока только строится. Поэтому такие результаты – это совершенно нормально. Однако и очки набирать нужно, если, конечно, не хочется вернуться в Чемпионшип.

Кадры гостей

У “Лестера” также есть важные потери. Четыре футболиста сегодня не сыграют: Дака, Опоку, Вестергор, Столярчик. Дисквалифицированных у команды нет.

Последние пять матчей Арсенала и Лестера

Последние пять личных встреч хозяев

  • 25.09. Арсенал – Болтон 5:1 (Кубок лиги)
  • 22.09. Манчестер Сити – Арсенал 2:2 (АПЛ)
  • 19.09. Аталанта – Арсенал 0:0 (ЛЧ)
  • 15.09. Тоттенхэм – Арсенал 0:1 (АПЛ)
  • 31.08. Арсенал – Брайтон 1:1 (АПЛ)

Последние пять личных встреч гостей

  • 24.09. Уолсолл – Лестер 0:0 (пен. 0:3) (Кубок лиги)
  • 21.09. Лестер – Эвертон 1:1 (АПЛ)
  • 14.09. Кристал Пэлас – Лестер 2:2 (АПЛ)
  • 31.08. Лестер – Астон Вилла 1:2 (АПЛ)
  • 27.08. Лестер – Транмер 4:0 (Кубок лиги)

Последние пять личных встреч между командами

25.02.23. Лестер – Арсенал 0:1 (АПЛ)

13.08.22. Арсенал – Лестер 4:2 (АПЛ)

13.03.22. Арсенал – Лестер 2:0 (АПЛ)

30.10.21. Лестер – Арсенал 0:2 (АПЛ)

28.02.21. Лестер – Арсенал 1:3 (АПЛ)

Турнирная таблица чемпионата Англии

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1

Арсенал – Лестер. Анонс и прогноз матча АПЛ на 28.09.2024 - изображение 1"Манчестер Сити"

 5 4 1 0 13-5 13
2

Арсенал – Лестер. Анонс и прогноз матча АПЛ на 28.09.2024 - изображение 2"Ливерпуль"

 5 4 0 1 10-1 12
3

Арсенал – Лестер. Анонс и прогноз матча АПЛ на 28.09.2024 - изображение 3"Астон Вилла"

 5 4 0 1 10-7 12
4

Арсенал – Лестер. Анонс и прогноз матча АПЛ на 28.09.2024 - изображение 4"Арсенал"

 5 3 2 0 8-3 11
5

Арсенал – Лестер. Анонс и прогноз матча АПЛ на 28.09.2024 - изображение 5"Челси"

 5 3 1 1 11-5 10
6

Арсенал – Лестер. Анонс и прогноз матча АПЛ на 28.09.2024 - изображение 6"Ньюкасл"

 5 3 1 1 7-6 10
7

Арсенал – Лестер. Анонс и прогноз матча АПЛ на 28.09.2024 - изображение 7"Брайтон энд Хоув Альбион"

 5 2 3 0 8-4 9
8

Арсенал – Лестер. Анонс и прогноз матча АПЛ на 28.09.2024 - изображение 8"Ноттингем Форест"

 5 2 3 0 6-4 9
9

Арсенал – Лестер. Анонс и прогноз матча АПЛ на 28.09.2024 - изображение 9"Фулхэм"

 5 2 2 1 7-5 8
10

Арсенал – Лестер. Анонс и прогноз матча АПЛ на 28.09.2024 - изображение 10"Тоттенхэм"

 5 2 1 2 9-5 7
11

Арсенал – Лестер. Анонс и прогноз матча АПЛ на 28.09.2024 - изображение 11"Манчестер Юнайтед"

 5 2 1 2 5-5 7
12

Арсенал – Лестер. Анонс и прогноз матча АПЛ на 28.09.2024 - изображение 12"Брентфорд"

 5 2 0 3 7-9 6
13

Арсенал – Лестер. Анонс и прогноз матча АПЛ на 28.09.2024 - изображение 13"Борнмут"

 5 1 2 2 5-8 5
14

Арсенал – Лестер. Анонс и прогноз матча АПЛ на 28.09.2024 - изображение 14"Вест Хэм Юнайтед"

 5 1 1 3 5-9 4
15

Арсенал – Лестер. Анонс и прогноз матча АПЛ на 28.09.2024 - изображение 15"Лестер Сити"

 5 0 3 2 6-8 3
16

Арсенал – Лестер. Анонс и прогноз матча АПЛ на 28.09.2024 - изображение 16"Кристал Пэлас"

 5 0 3 2 4-7 3
17

Арсенал – Лестер. Анонс и прогноз матча АПЛ на 28.09.2024 - изображение 17"Ипсвич Таун"

 5 0 3 2 3-8 3
18

Арсенал – Лестер. Анонс и прогноз матча АПЛ на 28.09.2024 - изображение 18"Саутгемптон"

 5 0 1 4 2-9 1
19

Арсенал – Лестер. Анонс и прогноз матча АПЛ на 28.09.2024 - изображение 19"Эвертон"

 5 0 1 4 5-14 1
20

Арсенал – Лестер. Анонс и прогноз матча АПЛ на 28.09.2024 - изображение 20"Вулверхэмптон"

 5 0 1 4 5-14 1

Ставки и коэффициенты на матч Арсенал – Лестер

Favbet
1.22
6.90
18.00
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GGbet
1.19
7.85
16.06
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Прогноз на матч Арсенал – Лестер от UA-Football

За пять матчей АПЛ "канониры" пропустили три гола – два из них от "Сити". В то же время "Лестер" забил в каждом из поединков чемпионата. Однако в матче против “Уолсола” отличиться не смог. Сегодня против организованной обороны "Арсенала", которая отдохнула неделю (играл же резерв), гостям также мало что будет удаваться. Прогноз: Сухая победа “Арсенала” (Кф 1,71).

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