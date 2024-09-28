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Арсенал – Лестер. Анонс и прогноз матча АПЛ на 28.09.2024
"Канониры" без Зинченко сыграют против "лысов"
Getty Images/Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, шестой тур
28 сентября, 17:00. "Эмирейтс" (Лондон)
Главный арбитр: Сэмюэль Баротт
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Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>
Встреча претендента на титул АПЛ и победителя Чемпионшипа. Команды с вершин, но разных уровней. У "канониров" целая эпидемия травм, а "Лестер" параллельно ищет свою первую победу в сезоне чемпионата. Возможно ли столь большая сенсация?
Новости Арсенала
Посреди недели "канониры" выпустили свой пар. После двух ничьих подряд они разгромили "Болтон" в Кубке лиги со счетом 5:1. И это еще на воротах играл 16-летний Джек Портер, а в старте половина резервистов. До этого подопечные Артеты также стартовали в Лиге чемпионов. Тяжелым выдался матч для лондонцев: они так и не смогли забить “Аталанте”.
Но самый важный матч со старта сезона "Арсенал" провел в прошлом туре. Это был зрелищный футбол высокого уровня. Вспомнилась АПЛ 10-15-летней давности. "Сити" открыл счет, а "Арсенал" еще до перерыва сравнял. Параллельно "канониры" на второй тайм остались в меньшинстве, а "горожане" до конца сезона будут играть без травмированного Родри (явно неравноценное сравнение). И в конце концов на 90+8 минуте "Сити" ушел от поражения, однако все равно впервые в сезоне АПЛ потерял очки.
Кадры хозяев
Лазарет лондонцев переполнен. Там находятся ключевые футболисты Рая, Эдегор, Томмиасу. Также Тимбер, Уайт и Калафиори – под вопросом на сегодняшнюю игру. Кроме них, повреждения в Мерино, Тирне и Зинченко, а Троссард не сыграет сегодня из-за дисквалификации. Можно составить практически полноценную основную 11-ку на игру.
Новости Лестера
"Лисы" также посреди недели играли в Кубке лиги. Соперник был из четвертого дивизиона (в отличие от Арсенала, у которого был с третьего) - “Уолсолл”. Преимущество у "Лестера" было не слишком большим. Разве только во владении мячом. В конце концов, основное время завершилось нулями, а в серии пенальти “Уолсолл” так и не смог пробить Уорда: “лисы” победили 3:0.
За стартовые пять туров АПЛ "Лестер" набрал три очка. Кроме этого, дважды проиграл с разницей в один мяч. В двух поединках отыгрывался, после чего все-таки доводил поединки до ничьих. А с “Кристал Пэлас” вел в два мяча и не смог удержать выездную победу. Но сразу же со старта удивил, сыграв в первом туре с "Тоттенхэмом" 1:1. Однако также не забываем, что у команды новый тренер, и она пока только строится. Поэтому такие результаты – это совершенно нормально. Однако и очки набирать нужно, если, конечно, не хочется вернуться в Чемпионшип.
Кадры гостей
У “Лестера” также есть важные потери. Четыре футболиста сегодня не сыграют: Дака, Опоку, Вестергор, Столярчик. Дисквалифицированных у команды нет.
Последние пять матчей Арсенала и Лестера
Последние пять личных встреч хозяев
- 25.09. Арсенал – Болтон 5:1 (Кубок лиги)
- 22.09. Манчестер Сити – Арсенал 2:2 (АПЛ)
- 19.09. Аталанта – Арсенал 0:0 (ЛЧ)
- 15.09. Тоттенхэм – Арсенал 0:1 (АПЛ)
- 31.08. Арсенал – Брайтон 1:1 (АПЛ)
Последние пять личных встреч гостей
- 24.09. Уолсолл – Лестер 0:0 (пен. 0:3) (Кубок лиги)
- 21.09. Лестер – Эвертон 1:1 (АПЛ)
- 14.09. Кристал Пэлас – Лестер 2:2 (АПЛ)
- 31.08. Лестер – Астон Вилла 1:2 (АПЛ)
- 27.08. Лестер – Транмер 4:0 (Кубок лиги)
Последние пять личных встреч между командами
25.02.23. Лестер – Арсенал 0:1 (АПЛ)
13.08.22. Арсенал – Лестер 4:2 (АПЛ)
13.03.22. Арсенал – Лестер 2:0 (АПЛ)
30.10.21. Лестер – Арсенал 0:2 (АПЛ)
28.02.21. Лестер – Арсенал 1:3 (АПЛ)
Турнирная таблица чемпионата Англии
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|
"Манчестер Сити"
|5
|4
|1
|0
|13-5
|13
|2
|
"Ливерпуль"
|5
|4
|0
|1
|10-1
|12
|3
|
"Астон Вилла"
|5
|4
|0
|1
|10-7
|12
|4
|
"Арсенал"
|5
|3
|2
|0
|8-3
|11
|5
|
"Челси"
|5
|3
|1
|1
|11-5
|10
|6
|
"Ньюкасл"
|5
|3
|1
|1
|7-6
|10
|7
|
"Брайтон энд Хоув Альбион"
|5
|2
|3
|0
|8-4
|9
|8
|
"Ноттингем Форест"
|5
|2
|3
|0
|6-4
|9
|9
|
"Фулхэм"
|5
|2
|2
|1
|7-5
|8
|10
|
"Тоттенхэм"
|5
|2
|1
|2
|9-5
|7
|11
|
"Манчестер Юнайтед"
|5
|2
|1
|2
|5-5
|7
|12
|
"Брентфорд"
|5
|2
|0
|3
|7-9
|6
|13
|
"Борнмут"
|5
|1
|2
|2
|5-8
|5
|14
|
"Вест Хэм Юнайтед"
|5
|1
|1
|3
|5-9
|4
|15
|
"Лестер Сити"
|5
|0
|3
|2
|6-8
|3
|16
|
"Кристал Пэлас"
|5
|0
|3
|2
|4-7
|3
|17
|
"Ипсвич Таун"
|5
|0
|3
|2
|3-8
|3
|18
|
"Саутгемптон"
|5
|0
|1
|4
|2-9
|1
|19
|
"Эвертон"
|5
|0
|1
|4
|5-14
|1
|20
|
"Вулверхэмптон"
|5
|0
|1
|4
|5-14
|1
Ставки и коэффициенты на матч Арсенал – Лестер
Прогноз на матч Арсенал – Лестер от UA-Football
За пять матчей АПЛ "канониры" пропустили три гола – два из них от "Сити". В то же время "Лестер" забил в каждом из поединков чемпионата. Однако в матче против “Уолсола” отличиться не смог. Сегодня против организованной обороны "Арсенала", которая отдохнула неделю (играл же резерв), гостям также мало что будет удаваться. Прогноз: Сухая победа “Арсенала” (Кф 1,71).
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