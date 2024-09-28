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Гвардиола: Иногда эмоции зашкаливают. Нужно провоцировать соперника, подталкивать его

Англия

Прокомментировал мысли Артеты

Гвардиола: Иногда эмоции зашкаливают. Нужно провоцировать соперника, подталкивать его

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился мнениями об отношениях "Ман Сити" с "Арсеналом" и о соперничестве игроков.

"Иногда эмоции зашкаливают. Нужно провоцировать соперника, подталкивать его. В конце концов, что здесь можно сделать? Это война. Я понимаю тот тип вызова, который бросает "Арсенал".

После матча "Ман Сити" - "Арсенал", 2:2, который прошел в минувшее воскресенье, игроки "Сити" жаловались на то, что игроки "Арсенала" использовали "темные искусства", на что Артета сказал: "Я был там четыре года. У меня есть вся информация, поверьте мне". Гвардиола прокомментировал слова бывшего ассистента.

"В следующий раз он должен высказываться яснее о том, что это значит. Он сказал, что был здесь четыре года и точно знает о том, что здесь происходило. Но это может касаться и дела о 115 обвинениях – может, он это имел в виду?" Может, у него есть информация по этому поводу".

Напомним, сегодня в 14.30 состоится матч "Сити" против "Ньюкасла".

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Источник:
ESPN
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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