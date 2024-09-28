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Сульшер - о Роналду: Когда он уходил из Ювентуса, мы не могли отдать его Ман Сити, потому что он, пожалуй, забил бы больше, чем сейчас Холанд

Англия

Припомнил трансфер Криштиану Роналду

Сульшер - о Роналду: Когда он уходил из Ювентуса, мы не могли отдать его Ман Сити, потому что он, пожалуй, забил бы больше, чем сейчас Холанд

The Athletic

Новина українською

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер поделился своими мыслями относительно трансфера Криштиану Роналду в "Манчестер Юнайтед" в 2021 году.

"Криштиану - один из лучших футболистов мира последних 15 лет. Я играл с ним, он играл за "Манчестер Юнайтед" под моим руководством. Когда он уходил из "Ювентуса", мы не могли отдать его "Манчестер Сити", потому что он, пожалуй, забил бы больше, чем сейчас Эрлинг Холанд. Поэтому я поговорил с Роналду, и мы привезли его в "МЮ".

Но это, возможно, повлияло на всю команду, на атмосферу в коллективе. Возможно, некоторые игроки стали чувствовать себя менее важными, поскольку к нам присоединилась одна из главных мировых звезд.

Он хорошо играл, стал лучшим бомбардиром того сезона, забив 24 гола или около того. Но через 10 недель после трансфера меня уволили", — сказал Сульшер.

Напомним, Роналду играл за "МЮ" с августа 2021 по ноябрь 2022 года. За этот период португалец отыграл 38 матчей во всех турнирах, в которых забил 24 гола и отдал 3 результативные передачи.

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Источник:
SkySportsNews
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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