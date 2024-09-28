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Диалло: Я мечтаю выиграть с Манчестер Юнайтед много трофеев! Лига чемпионов, АПЛ, всеВопрос реально ли это

Англия

Вопрос реально ли это

Диалло: Я мечтаю выиграть с Манчестер Юнайтед много трофеев! Лига чемпионов, АПЛ, всеВопрос реально ли это

фото - Getty Images

Новина українською

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Амад Диалло рассказал для Sky о своих грандиозных планах на будущее.

"Я мечтаю выиграть больше трофеев с "Манчестер Юнайтед", много трофеев! Лига чемпионов, АПЛ, все. Я хочу побеждать с этим клубом.

Одним из лучших дней моей жизни было подписание контракта с (этим) клубом, и я хочу сделать здесь больше", - сказал Диалло.

В новом сезоне 22-летний ивуариец сыграл за "красных дьяволов" 7 матчей, забил 1 гол и отдал 1 ассист.

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Манчестер Юнайтед Амад Диалло
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
28.09.2024 в 15:26
storm_ua (Николаев)27.09.2024 в 16:52В чём то согласен с Буряком. Но с такими заявлениями типа " раньше был только Шевченко" это не правда. Помимо Шевы был Ребров, был Гусын, Залужный, Сошо, Ворунин...
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Комментарии 2
avatar
Просто Квашин (Харків)
28.09.2024 в 15:26
storm_ua (Николаев)27.09.2024 в 16:52В чём то согласен с Буряком. Но с такими заявлениями типа " раньше был только Шевченко" это не правда. Помимо Шевы был Ребров, был Гусын, Залужный, Сошо, Ворунин...
Ответить
0
2
storm_ua (Николаев)
28.09.2024 в 15:03
Мы только за, но не с этим тренером
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