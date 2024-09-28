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Диалло: Я мечтаю выиграть с Манчестер Юнайтед много трофеев! Лига чемпионов, АПЛ, всеВопрос реально ли это
Вопрос реально ли это
фото - Getty Images
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Амад Диалло рассказал для Sky о своих грандиозных планах на будущее.
"Я мечтаю выиграть больше трофеев с "Манчестер Юнайтед", много трофеев! Лига чемпионов, АПЛ, все. Я хочу побеждать с этим клубом.
Одним из лучших дней моей жизни было подписание контракта с (этим) клубом, и я хочу сделать здесь больше", - сказал Диалло.
В новом сезоне 22-летний ивуариец сыграл за "красных дьяволов" 7 матчей, забил 1 гол и отдал 1 ассист.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Виктор Иванчук
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Просто Квашин (Харків)
28.09.2024 в 15:26
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