Диалло: Я мечтаю выиграть с Манчестер Юнайтед много трофеев! Лига чемпионов, АПЛ, всеВопрос реально ли это

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Амад Диалло рассказал для Sky о своих грандиозных планах на будущее.

"Я мечтаю выиграть больше трофеев с "Манчестер Юнайтед", много трофеев! Лига чемпионов, АПЛ, все. Я хочу побеждать с этим клубом.

Одним из лучших дней моей жизни было подписание контракта с (этим) клубом, и я хочу сделать здесь больше", - сказал Диалло.