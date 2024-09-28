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"Сейчас мы имеем два пути". Эрик тен Хаг назвал задачи МЮ
Новый сезон – новое испытание
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг рассказал, какие задачи поставил клуб на этот сезон.
"Я считаю, что мы должны добиваться успеха и выигрывать трофеи. Вот что представляет собой этот клуб.
"МЮ" имеет амбиции играть на самом высоком уровне, и мы хотим попасть в Лигу чемпионов. Это понятно. Сейчас мы имеем два пути - один в Премьер-лиге, а другой - в Лиге Европы", — сказал тен Хаг.
Напомним, сейчас "Манчестер Юнайтед" занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ. Завтра "красные дьяволы" сыграют против "Тоттенхэма", матч начнется в 18:30.
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