  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. "Сейчас мы имеем два пути". Эрик тен Хаг назвал задачи МЮ
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Сейчас мы имеем два пути". Эрик тен Хаг назвал задачи МЮ

Англия

Новый сезон – новое испытание

"Сейчас мы имеем два пути". Эрик тен Хаг назвал задачи МЮ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг рассказал, какие задачи поставил клуб на этот сезон.

Читайте такжеТен Хаг: Манчестер Юнайтед не забивает достаточно

"Я считаю, что мы должны добиваться успеха и выигрывать трофеи. Вот что представляет собой этот клуб.

"МЮ" имеет амбиции играть на самом высоком уровне, и мы хотим попасть в Лигу чемпионов. Это понятно. Сейчас мы имеем два пути - один в Премьер-лиге, а другой - в Лиге Европы", — сказал тен Хаг.

Напомним, сейчас "Манчестер Юнайтед" занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ. Завтра "красные дьяволы" сыграют против "Тоттенхэма", матч начнется в 18:30.

По теме
yellow-arrow
Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 29.09.2024
yellow-arrow
Диалло: Я мечтаю выиграть с Манчестер Юнайтед много трофеев! Лига чемпионов, АПЛ, всеВопрос реально ли это
yellow-arrow
Сульшер - о Роналду: Когда он уходил из Ювентуса, мы не могли отдать его Ман Сити, потому что он, пожалуй, забил бы больше, чем сейчас Холанд
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Irvine Times
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
storm_ua (Николаев)
28.09.2024 в 15:49
Просто Квашин (Харків)28.09.2024 в 15:32блъ...-- це професія твоєї мами Сари, яка працювала прибиральницею вокзалу Жмеринки, де й познайомилася з карманним злодієм по кличці "Вєтєр"... 4Леносос кадыровский, нет в Украинском языке слова "карман", нет слова "кличка"...Квашин дЫбил и сейчас на рашистком пишит, через переводчик на украинский. Но переводчик видать на яндексе, поэтому половину слов не переводит, он рашисткий клоун.
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 3
storm_ua (Николаев)
28.09.2024 в 15:49
Просто Квашин (Харків)28.09.2024 в 15:32блъ...-- це професія твоєї мами Сари, яка працювала прибиральницею вокзалу Жмеринки, де й познайомилася з карманним злодієм по кличці "Вєтєр"... 4Леносос кадыровский, нет в Украинском языке слова "карман", нет слова "кличка"...Квашин дЫбил и сейчас на рашистком пишит, через переводчик на украинский. Но переводчик видать на яндексе, поэтому половину слов не переводит, он рашисткий клоун.
Ответить
0
0
avatar
Просто Квашин (Харків)
28.09.2024 в 15:27
storm_ua (Николаев)27.09.2024 в 16:52В чём то согласен с Буряком. Но с такими заявлениями типа " раньше был только Шевченко" это не правда. Помимо Шевы был Ребров, был Гусын, Залужный, Сошо, Ворунин...
Ответить
0
0
storm_ua (Николаев)
28.09.2024 в 15:20
У нас эрик только один путь, выгнать тебя из команды и взять нормального тренера.
Ответить
0
1

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости