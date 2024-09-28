"Сейчас мы имеем два пути". Эрик тен Хаг назвал задачи МЮ

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг рассказал, какие задачи поставил клуб на этот сезон.

"Я считаю, что мы должны добиваться успеха и выигрывать трофеи. Вот что представляет собой этот клуб.

"МЮ" имеет амбиции играть на самом высоком уровне, и мы хотим попасть в Лигу чемпионов. Это понятно. Сейчас мы имеем два пути - один в Премьер-лиге, а другой - в Лиге Европы", — сказал тен Хаг.