АПЛ. Ньюкасл – Манчестер Сити 1:1. К жизни без Родри пока не готовы

Как оказалось, ключевые потери в стартовом составе были не только у Пепа Гвардиолы, не досчитавшегося Кевина Де Брюйне и Родри, но и у Эдди Хау, вынужденного выходить на игру против "Манчестер Сити" без своего главного нападающего Александера Исака. Не успел восстановиться от своего повреждения швед, поэтому пришлось искать другие решения и Хау его нашел: Барнс и Гордон, которые будут меняться между собой, то есть кто в центре нападения, а кто-то на левом фланге. Были ли у него другие варианты? Да не особо.

Вот с такими стартовыми данными коллективы вышли на поле и если первый вопрос, который у вас застрял в голове, касается Родри, то да, когда его нет на поле, это заметно. Структура игры немного меняется и привычного движения мяча именно через центр нет. Зато куда более активными становятся фланги, за счет этого все и компенсируется. На флангах сегодня были Бернарду и Грилиш, достаточно интересный выбор от Пепа, хотя трудно назвать это действительно эффективным решением.

В первом тайме "сороки" играли как пружины, по-другому это не назовешь. Они отдали мяч своим соперникам (словно у них был выбор), но не зажимались к своим воротам, а при отборе мяча сразу очень быстро вылетали в контратаки. Несколько неплохих подходов к воротам Эдерсона были, впрочем, не хватало даже не финального удара, а финального паса, в частности от Джейкоба Мерфи.

А "Манчестер Сити" очень скучно владели мячом и почти не доходили до чужих ворот, их атаки душились уже в зародыше. И при такой игре, когда на самом деле хозяева даже выглядели острее, именно они и пропустили гол. Очень красивая атака удалась "горожанам", вообще впервые в матче они подобное создали. Прошел Грилиш на фланге Триппьера, отдал под забегание в штрафную Гвардиолу, который неожиданно подключился, тот убрал Берна и пробил правой ногой в дальний угол между ног Тонали. Красивый гол, хоть и трудно назвать его полностью справедливым, учитывая ход матча.

После этого команда Эдди Хау заиграла смелее и принялась освобождать чуть больше зон позади, зато куда активнее начала атаковать. Результаты этого мы увидели только во втором тайме, когда Энтони Гордон получил отличный пас под выход с голкипером, пытался обойти Эдерсона, но тот его сбил и арбитр назначил пенальти. Сам Энтони его и реализовал. 1:1 и это выглядело как вполне логичное развитие событий, "Манчестер Сити" выглядел растерянно. Впоследствии показали в кадре Эрлинг Холанда и мы хотя бы вспомнили, что норвежец вообще сегодня на поле.

В дальнейшем мы видели что-то вроде того, как проходил первый тайм: контроль за "Манчестер Сити", реальной опасности мало, а "сороки" комфортно обороняются и при случае контратакуют. Наверное, самый острый момент был у Лонгстаффа, когда Мерфи отдал отличный пас под удар с фланга и Шон просто не попал в створ ворот, это был идеальный шанс, чтобы выйти вперед.

Пеп Гвардиола начал усиление атаки. Конечно, такой счет его не устраивал. На поле вышли Фил Фоден, Жереми Доку и Савиньо. Ожидался финальный штурм. Впрочем, не получилось. Хозяева удержали комфортный для себя счет без особых проблем и отобрали очки у действующего чемпиона. Чрезвычайно неуверенный матч от "горожан", которые почти наверняка потеряют лидерство после этого тура.

АПЛ, 6-й тур

Стадион: "Сент-Джеймс Парк" (Ньюкасл)

Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия)

"Ньюкасл" — "Манчестер Сити" 1:1

Голы: Гордон (57, с пенальти) — Гвардиол (35)

"Ньюкасл": Поуп — Триппьер (Уиллок, 78), Шер, Берн, Холл — Тонали (Лонгстафф, 77), Гимараес, Жоэлинтон — Мерфи, Гордон, Барнс (Ливраменто, 66)

"Манчестер Сити": Эдерсон — Уокер, Диаш, Аканджи, Гвардиол — Льюис (Савиньо, 81), Ковачич — Силва, Гюндоган (Фоден, 66), Грилиш (Доку, 81) — Холанд

Предупреждения: Шер (26), Гимараес (32), Тонали (63), Жоэлинтон (64) — Эдерсон (56), Ковачич (60), Грилиш (62), Диаш (90)