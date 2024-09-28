Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 29.09.2024

Английская Премьер-лига, шестой тур

29 сентября, 18:30. "Олд Траффорд" (Манчестер)

Главный арбитр: Крис Кавана

Прямая трансляция: Setanta Sports

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Манчестер Юнайтед - Тоттенгем Смотреть трансляцию

Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>

Команда из 10 места турнирной таблицы против коллектива из 11. А как так получилось, что это центральный матч тура? В первую очередь из-за имен команд: несмотря на текущие результаты, они все еще громко звучат. Во вторую очередь альтернатив практически нет, кроме встречи "Ньюкасла" и "Ман Сити". Остальные пары интересны только одной стороной, или для нейтрального болельщика неинтересны вообще.

Новости Манчестер Юнайтед

Преданные болельщики манкунианцев ожидают таких матчей чего-то неожиданного. Чего-то такого, что упадет с небес. Ведь такое ощущение, только именно это поможет команде победить. В прошлом туре МЮ играл против "Кристал Пэлас" в гостях. Преимущество у подопечных тэн Хага было, а вот голы так и не появились на поле. Очередная потеря очков и текущее 11 место в турнирной таблице. Очень "не густо".

После этого "красные дьяволы" провели поединок Лиги Европы против "Твенте". Матч дома, против команды явно не самого высокого уровня. Но все равно МЮ снова не победил. И вышел же на этот матч основным составом. В общем в перспективе восьми туров Лиги Европы – это ничего страшного, но очень неприятно. Единственной большой победой за последнее время является 7:0 против “Барнсли”. Команда третьего дивизиона. Вот он – уровень.

Кадры хозяев

Много потерь у МЮ в линии обороны. Вне игры Шоу, Маласия, Линделоф и летний новичок Йоро. Также участие Маунта в текущем матче – под вопросом.

Новости Тоттенхэма

У "шпор" дела обстоят практически тем же вектором: сейчас команда занимает 10 место в АПЛ. Однако путь – разный. За первые четыре тура чемпионата они набрали всего четыре зачетных пункта. А в последних трех матчах подряд во всех турнирах подопечные Постекоглу победили. В частности, в прошлый четверг разгромили “Карабах” в рамках ЛЕ, несмотря на то, что с восьмой минуты играли в меньшинстве. Такое чувство было, что лондонцам легче было играть вдесятером.

В предыдущем туре чемпионата "Тоттенхэм" сделал мощный камбек. На первой же минуте матча против "Брентфорда" дома "шпоры" пропустили, но уже к 28 минуте вели в счете. А в итоге выиграли 3:1. В матче Кубка лиги против "Ковентри" было еще драматичнее. Команда из Чемпионшипа вышла вперед на 63 минуте, но "Тоттенхэм" забил на 88 и 90+2 минутах и одержал волевую победу.

Кадры гостей

Одобер и Ришарлисон пропустили последние несколько матчей "шпор". Однако в этом поединке они могут сыграть, если возобновятся до конца.

Последние пять матчей Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм

Последние пять встреч хозяев

25.09. Манчестер Юнайтед – Твенте 1:1 (ЛЕ)

21.09. Кристал Пэлас – Манчестер Юнайтед 0:0 (АПЛ)

17.09. Манчестер Юнайтед – Барнсли 7:0 (Кубок лиги)

14.09. Саутгемптон – Манчестер Юнайтед 0:3 (АПЛ)

01.09. Манчестер Юнайтед – Ливерпуль 0:3 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

26.09. Тоттенхэм – Карабах 3:0 (ЛЕ)

21.09. Тоттенхэм – Брентфорд 3:1 (АПЛ)

18.09. Ковентри – Тоттенхэм 1:2 (Кубок лиги)

15.09. Тоттенхэм – Арсенал 0:1 (АПЛ)

01.09. Ньюкасл – Тоттенхэм 2:1 (АПЛ)

Последние пять личных встреч между командами

14.01.24. Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм 2:2 (АПЛ)

19.08.23. Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед 2:0 (АПЛ)

27.04.23. Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед 2:2 (АПЛ)

19.10.22. Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм 2:0 (АПЛ)

12.03.22. Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм 3:2 (АПЛ)

Цифры и факты

Лучший бомбардир в текущем сезоне АПЛ из двух команд – Сон Хин Мин. В его активе два гола. У остальных футболистов – максимум один точный удар.

В последних трех домашних поединках против "Тоттенхэма" МЮ забивал минимум два гола.

За последние семь встреч против МЮ "шпоры" победили лишь один раз.

Турнирная таблица чемпионата Англии

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Манчестер Сити" 5 4 1 0 13-5 13 2 "Ливерпуль" 5 4 0 1 10-1 12 3 "Астон Вилла" 5 4 0 1 10-7 12 4 "Арсенал" 5 3 2 0 8-3 11 5 "Челси" 5 3 1 1 11-5 10 6 "Ньюкасл" 5 3 1 1 7-6 10 7 "Брайтон" 5 2 3 0 8-4 9 8 "Ноттингем Форест" 5 2 3 0 6-4 9 9 "Фулхэм" 5 2 2 1 7-5 8 10 "Тоттенхэм" 5 2 1 2 9-5 7 11 "Манчестер Юнайтед" 5 2 1 2 5-5 7 12 "Брентфорд" 5 2 0 3 7-9 6 13 "Борнмут" 5 1 2 2 5-8 5 14 "Вест Хэм Юнайтед" 5 1 1 3 5-9 4 15 "Лестер Сити" 5 0 3 2 6-8 3 16 "Кристал Пэлас" 5 0 3 2 4-7 3 17 "Ипсвич Таун" 5 0 3 2 3-8 3 18 "Саутгемптон" 5 0 1 4 2-9 1 19 "Эвертон" 5 0 1 4 5-14 1 20 "Вулверхэмптон" 5 0 1 4 5-14 1

Ставки и коэффициенты на матч Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм

Прогноз на матч Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм от UA-Football

Ранее под руководством тен Хага "Олд Траффорд" был крепостью, сейчас это музей со свободным посещением. Недавно здесь "Ливерпуль" одержал разгромную победу, вышеупомянутый "Твенте" выиграл ничью. "Тоттенхэм" в прошлом сезоне привез отсюда также одно очко, а в 2020 году забил шесть голов в ворота МЮ. Поэтому результат текущих середняков должен быть тоже более менее средним. Прогноз: Ничья.