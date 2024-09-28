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Коул Палмер – первый в истории футболист, который забил четыре гола до перерыва в матче АПЛ
Невероятное достижение
Getty Images/Global Images Ukraine
“Челси” и “Лестер” встречаются в матче шестого тура АПЛ. Первый тайм встречи завершился со счётом 4:2.
Все четыре гола "пенсионеров" забил Коул Палмер. Полузащитник стал первым в истории футболистом, который отличился четырежды в первом тайме матча АПЛ. Об этом сообщает Opta.
4 - Cole Palmer is the first player in Premier League history to score four goals before half-time in a single match. Cold. #CHEBHA pic.twitter.com/7dNiM1Ndd7— OptaJoe (@OptaJoe) September 28, 2024
По одному ассисту на него оформили Джексон и Санчо, еще он забил с пенальти и прямым ударом со стандарта.
В активе Палмера шесть голов в текущем сезоне АПЛ. Он находится на второй строчке в рейтинге бомбардиров. Первым идет Холанд с 10 точными ударами.
За ходом событий второго тайма следите в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.
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