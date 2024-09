Коул Палмер – первый в истории футболист, который забил четыре гола до перерыва в матче АПЛ

“Челси” и “Лестер” встречаются в матче шестого тура АПЛ. Первый тайм встречи завершился со счётом 4:2.

Все четыре гола "пенсионеров" забил Коул Палмер. Полузащитник стал первым в истории футболистом, который отличился четырежды в первом тайме матча АПЛ. Об этом сообщает Opta.

4 - Cole Palmer is the first player in Premier League history to score four goals before half-time in a single match. Cold. #CHEBHA pic.twitter.com/7dNiM1Ndd7