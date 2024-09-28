АПЛ. Челси – Брайтон 4:2. Невероятный футбольный аттракцион и гениальный Палмер

Как начать этот отчет? Честно, это достаточно трудно, ведь то, что происходило на поле, кроме как безумие, не назовешь. Две атакующие команды вышли сегодня играть на "Стэмфорд Бридж". Кроме того, что это два атакующих коллектива, об обороне они сегодня решили забыть, а отдельные исполнители допускали настолько грубые ошибки, что это не укладывается в голове.

Хотя все начиналось относительно спокойно, где-то так до 17-й минуты. Хотя и за этот промежуток мы увидели гол от "Брайтона": грубо ошибся на выходе Роберт Санчес и этой ошибкой в борьбе с Кукурельей воспользовался Рюттер. Быстрый пропущенный гол разозлил подопечных Марески, в частности Коула Палмера.

Сейчас будет короткий рассказ о первом покере в истории АПЛ, который был сделан в первом тайме, его автором стал Коул Палмер. Но нужно зацепить и то, что творила команда Хюрцелера. С такой высокой линией обороны, стоявшей практически на центре поля, давая невероятный простор для атак и проваливаясь каждые несколько минут. Подарок, которым грех не воспользоваться.

Сначала несколько незасчитанных голов от "Челси" из-за офсайдов, а уже потом началось шоу. Палмер получил идеальный пас от Джексона под удар в штрафной и сравнял счет (перед этим была катастрофическая ошибка от Уэбстера). Затем Санчо ворвался в штрафную, его сбили, пенальти и его легко реализовал Палмер. Через три минуты штрафной удар с достаточно дальнего расстояния, но точно в девятку от Палмера и это хет-трик. А еще через 10 минут перехват от Энцо, передача от Санчо на выход Палмеру и точный удар в ближний угол.

Ах да, между третьим и четвертым голом от Коула была еще одна ошибка от Санчеса, который просто у своих ворот отдал передачу в ноги Карлосу Балеба и тот легко реализовал момент. Это был не футбол, это был отдельный аттракцион, который развлекал всех, кроме болельщиков «Брайтона». Весь тайм атака на атаку с очевидным преимуществом "Челси", без центра поля, вообще за это забудем. С высоченной линией обороны от "чаек". Господин Фабиан, неужели вы не хотели сделать хоть какие-то выводы после первого тайма?

Не хотел. Во второй половине Палмер продолжил терроризировать ворота Вербрюггена, мазал невероятные моменты, никак не мог забить пятый. Еще Джексон обошел вратаря и уже пробивал в пустые, впрочем, его удар заблокировал Уэбстер. Вообще Николя сегодня отобрал у Палмера где-то 3-4 голевые передачи, не меньше, очень неудачно играл сенегалец, когда ему выкатывали мяч на свидание с вратарем. Наблюдать за этим было чрезвычайно весело, иногда хочется просто такого безумия, а не тактики и только тактики!

Отдельным эпизодами это напоминало матч прошлого сезона между "Тоттенхэмом" и "Челси", когда "шпоры" играли уже вдевятером и все равно держали линию обороны на центре поля. Вот только "Брайтон" был в полном составе, а провалы там были не меньше, чем у подопечных Постекоглу.

На последние 20 минут на поле вышел Михаил Мудрик, как раз перед этим "Челси" забил очередной гол, который не был засчитан из-за офсайда. Но на тот момент Мареска решил, что пора успокаивать игру и просто спокойно отстаиваться в обороне лишь с потенциальными контратаками. Стиль игры изменился, от этого и количество опасных моментов также. По факту, Мудрик появился на поле, когда все веселье уже закончилось, поэтому и отличиться как-то ему не удалось.

Первое поражение "Брайтона" в новом сезоне произошло именно на "Стэмфорд Бридж" и вряд ли кто-то будет спорить по поводу его справедливости. "Челси" мог забивать гораздо больше. Три незасчитанных гола после офсайдов, примерно 5 неиспользованных шикарных моментов. Все могло завершиться и 6-7 голами в воротах Вербрюггена, но забили лишь 4. Шоу, которое можно даже пересмотреть еще раз. Благодаря этой победе "Челси" поднимается на третью строчку в турнирной таблице и от "Манчестер Сити" и "Арсенала" их отделяет всего 1 очко. А "чайки" опускаются на 8-е место.

АПЛ, 6-й тур

Стадион: "Стэмфорд Бридж" (Лондон)

Главный судья: Питер Бэнкс (Англия)

"Челси" — "Брайтон" 4:2

Голы: Палмер (21, 28, с пенальти, 31, 41) — Рюттер (7), Балеба (34)

"Челси": Санчес — Гюсто, Фофана, Колвилл, Кукурелья (Вейга, 70) — Кайседо, Фернандес (Лавия, 79) — Мадуэке (Нету, 63), Палмер, Санчо (Мудрик, 70) — Джексон (Нкунку, 79)

"Брайтон": Вербрюгген — Кадиоглу (Энсисо, 71), Уэбстер (Игор, 57), Данк, Эступиньян — Хиншелвуд, Виффер (Аяри, 57), Балеба — Рюттер (Минте, 71), Уэлбек (Фергюсон, 81), Митома

Предупреждения: Фернандес (29), Кукурелья (33), Фофана (78) — Данк (27), Эступиньян (29)