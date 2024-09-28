АПЛ. Арсенал – Лестер 4:2. Сами себе создали проблемы, сами их решили

Английская Премьер-лига, шестой тур

"Эмирейтс" (Лондон)

Главный арбитр: Сэмюэль Баротт

“Арсенал” любит сам себе создавать проблемы. “Канониры” могут уверенно вести в счете, доминировать на поле. Но параллельно не реализовывать моменты и терять преимущество. Это произошло и сегодня.

Первый тайм "Лестер" провел у своих ворот в ожидании чуда. До перерыва только раз пробили, и этот выстрел был заблокирован. В то же время "Арсенал" разыгрывал свои комбинации.

На 16-й минуте Мартинелли вывели на расстрельную позицию, но он пробил выше ворот. Через несколько минут бразилец уже исправился, завершив контратаку хозяев. Ему под удар покатил Тимбер. На этот раз Мартинелли пробил не сильно, а точно.

Дважды вступал в игру голкипер, еще раз Хаверц включил Дарвина Нуньеса. А в компенсированное к первому тайма время Троссард наконец-то нашел себе реальный момент. Ему под удар скинул Мартинелли – Леандро в касание попал в угол ворот.

Где был "Лестер"? Ждал второй тайм. Неизвестно, что с ними сделал тренер в перерыве. Но уже на 47-й минуте они отквитали один гол. После навеса от партнера Джастин пробил из пределов штрафной. Помог поймать Раю на противоходе рикошета от Хаверца.

На 63 минуте "Лестер" сравнял счет. Но этого могло бы не быть, если бы не Германсен. Он минимум дважды за этот период спасал гостей. А Джастин запер на этот раз навес Ндиди. Очень классно пробил с лета под левую штангу. Настоящая красота.

После этого начался парад невезения хозяев. А точнее – нереализации. Германсен записал в свой актив 13 сейвов. На 69 минуте он парировал удар ножницами от Хаверца, на 74 исправил свою ошибку и потянул просто мертвый удар Троссарда. А на 88 после подачи с углового в упор бил Калафиори – голкипер вытащил мяч из-под перекладины.

Но всегда спасать не мог. На 90+4 минуте хозяева реализовали угловой: дальнюю стойку замкнул Троссард – он оформил сегодня дубль. Еще через пять минут Хаверц, который не реализовавший сегодня кучу моментов, в конце концов забил. Точнее, мяч просто попал в него и залетел в ворота. Хотя бы так.

Дожали, дожали. "Лестера" немного не хватило. Гости смогли совершить лишь 20-минутный рывок на старте второго тайма, но дальше – снова отбивались. Но за попытку – лайк. А “Арсеналу” за победу – три очка. Это более ценно.

"Арсенал" – "Лестер" 4:2

Голы: Мартинелли 20, Троссард 45+1, 90+4, Хаверц 90+10 – Джастин 47, 63

Арсенал: Рая – Тимбер, Салиба, Габриэл, Калафиори – Райс, Партей (Нванери 85), Троссард (Жезус 90+7) – Сака, Гаверц, Мартинелли (Стерлинг 74)

Лестер: Германсен – Джастин, Фас, Околи (Фатаву 90+8), Кристиансен – Скипп (Эль-Ханнус 90+1), Уинкс – Буонанотте (Аю 84), Ндиди (Едуар 90+8), Мавдиди (Же Кордова-Рид 90+1) – Варди

Предупреждения: Салиба 46, Калафиори 49 – Варди 21, Купер 21 (за пределами поля), Ндиди, Скипп, Буананотте 70